Ανεξέλεγκτη η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό - Η πιο φονική στην ιστορία της χώρας

Είναι η πιο φονική στην ιστορία της χώρας, με περισσότερους από 2.300 καταγεγραμμένους θανάτους

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ανεξέλεγκτη η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό - Η πιο φονική στην ιστορία της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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Η επιδημία του Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό «παραμένει ανεξέλεγκτη» προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπργέσους, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για υψηλό κίνδυνο διεθνούς εξάπλωσης.

«Πριν από τρεις μήνες, κήρυξα την επιδημία για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ανησυχίας. Έκτοτε, η επιδημία έχει εξαπλωθεί ραγδαία και ο κίνδυνος περαιτέρω εθνικής και διεθνούς εξάπλωσης παραμένει υψηλός», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών για τον Έμπολα.

Η επιδημία Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η πιο φονική στην ιστορία της χώρας, με περισσότερους από 2.300 καταγεγραμμένους θανάτους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησαν σήμερα οι αρχές της ΛΔ Κονγκό.

«Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί και περισσότεροι από 2.300 έχουν πεθάνει, σε έξι επαρχίες και 55 υγειονομικές ζώνες. Ας είμαστε ειλικρινείς: η επιδημία παραμένει ανεξέλεγκτη», είπε.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, τη 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα, σε βόρειες και ανατολικές περιοχές όπου το κράτος έχει αδύναμη παρουσία, οι υποδομές υγείας εκλείπουν, και η απόκριση ξεπεράστηκε από την εκτόξευση των κρουσμάτων.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών του ΠΟΥ συνεδριάζει από τότε που ο Οργανισμός κήρυξε Έκτακτη Ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ανησυχίας (PHEIC) στις 17 Μαΐου, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ δεν γνωρίζει ακόμη πότε η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις συστάσεις της. Μοιάζει απίθανο οι ειδικοί να συστήσουν την άρση του συναγερμού. Ωστόσο, θα μπορούσαν να κάνουν νέες συστάσεις και να τροποποιήσουν τα επίπεδα συναγερμού.

Προς το παρόν, ο ΠΟΥ θεωρεί το επίπεδο κινδύνου δημόσιας υγείας «πολύ υψηλό» για τη ΛΔ Κονγκό , «υψηλό» για την Ουγκάντα και άλλες χώρες που συνορεύουν με τη ΛΔ Κονγκό και «χαμηλό» για την υπόλοιπη Αφρική και τον κόσμο.

Η επιδημία του 2018-2020 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, που θεωρούνταν μέχρι τώρα η πιο φονική στην ιστορία της χώρας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.299 ανθρώπους σε σύνολο 3.381 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με βάση στοιχεία των αρχών της ΛΔ Κονγκό.

Επιπλέον, σε τρεις μήνες, καταγράφηκαν επτά φορές περισσότερα κρούσματα και πέντε φορές περισσότεροι θάνατοι στη ΛΔ Κονγκό από ό,τι κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών της μεγαλύτερης επιδημίας Έμπολα στην ιστορία, η οποία έπληξε τη Δυτική Αφρική το 2014, σύμφωνα με την υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

Η τρέχουσα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είναι πλέον «η δεύτερη μεγαλύτερη» επιδημία Έμπολα «που έχει καταγραφεί ποτέ και εξελίσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ. «Τροφοδοτείται από την ανασφάλεια, τη μετατόπιση πληθυσμού και τη μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων κατά μήκος δρόμων, πλωτών οδών και οδών πρόσβασης σε ορυχεία», εξήγησε.

Ο Έμπολα που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για το Μπουντιμπουγκιό. Αρκετές πρωτοβουλίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

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