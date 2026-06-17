Τραμπ: «Κανείς δεν το έκανε σκόπιμα» είπε για το μακελειό σε σχολείο του Ιράν την πρώτη ημέρα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Εβιάν της Γαλλίας ότι «κανείς» δεν επιτέθηκε σκόπιμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν τον Φεβρουάριο, επικαλούμενος έρευνα για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ σε δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 152 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν νεαρές μαθήτριες και μαθητές αλλά και δάσκαλοι απάντησε:

«Μπορείτε τώρα να πείτε αν θα θεωρήσετε κάποιον από την κυβέρνησή σας υπεύθυνο για την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε περισσότερα από 100 παιδιά την πρώτη ημέρα του πολέμου;»

«Όπως γνωρίζετε, αυτό βρίσκεται υπό έρευνα», απάντησε οργισμένα ο Τραμπ. «Είναι πολύ περίεργη ερώτηση να τεθεί αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάτε για κάτι που συνέβη πριν από πολύ καιρό, αλλά κανείς δεν το έκανε σκόπιμα.»



«Και οι χιλιάδες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν όταν άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου τους; Και οι χιλιάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν από το Ιράν;

«Γίνονται λάθη. Ο πόλεμος είναι άσχημος. Αλλά ξέρω ότι βρίσκεται υπό έρευνα και ίσως να έχω μια αναφορά για εσάς αύριο, αλλιώς θα έθετα αυτή την ερώτηση στον Πιτ Χέγκσεθ».

Η επίθεση που σόκαρε τον κόσμο

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, την πρώτη ημέρα του πολέμου του 2026 στο Ιράν, το Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebe, το οποίο παρείχε εκπαίδευση στο ίδιο κτίριο για μαθητές του ίδιου φύλου στο Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επιβεβαιώθηκαν από δορυφορικές αναλύσεις, η περιοχή του σχολείου δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις. Η στέγη του σχολείου κατέρρευσε πάνω στους μαθητές. 156 άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 120 μαθητές και μαθήτριες, που έκαναν μαθήματα σε διαφορετικούς ορόφους. Πολλές ανεξάρτητες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπεύθυνες για την επίθεση.

Πηγές που εμπλέκονταν στην εσωτερική έρευνα του αμερικανικού στρατού για το περιστατικό επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση πιθανότατα διαπράχθηκε από τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η εσωτερική έρευνα δεν είχε ακόμη καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα. Η επίθεση καταδικάστηκε από την ιρανική κυβέρνηση, την UNESCO και άλλες διεθνείς οργανώσεις και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

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