Κόρινθος: Τέσσερις τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

Snapshot Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στην Κόρινθο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία για να διαπιστωθούν τα αίτια του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή της Κορίνθου.

Το συμβάν σημειώθηκε στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όπου το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο.

Σύμφωνα με το korinthotv.gr, στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στη συνέχεια τα άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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