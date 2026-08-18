Εντοπίστηκε η οδηγός που έκανε αναστροφή με τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου

Σε βάρος της 48χρονης γυναίκας σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Γιάννης Καλύβας

Εντοπίστηκε η οδηγός που έκανε αναστροφή με τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος 48χρονης οδηγού τουριστικού λεωφορείου που έκανε αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου.
  • Η οδηγός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας Αττικής.
  • Η αναστροφή παραβίασε διπλή διαχωριστική γραμμή και προκάλεσε σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος ενώ υπήρχαν άλλα οχήματα σε κίνηση.
  • Έλεγχος στον ταχογράφο του λεωφορείου έδειξε παραβάσεις ανεπαρκούς ανάπαυσης του οδηγού και βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
  • Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
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Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος 48χρονης οδηγού τουριστικού λεωφορείου, που έκανε αναστροφή στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου, σκορπίζοντας τον τρόμο στους άλλους οδηγούς που κινούνταν στο δρόμο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 13-8-2026, η οποία ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, της Τροχαίας Αττικής.

Η υπόθεση βγήκε στο φως της δημοσιότητας μετά από βίντεο που αναρτήθηκε στο facebook και προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρχών.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν το λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, στη συμβολή με την οδό Κυκλάδων να κάνει ξαφνικά αναστροφή, παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή και ενώ κινούνταν άλλα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DcD_502s6wF/

Από την έρευνα που έγινε από την Τροχαία, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, βρέθηκε αρχικά ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ο οποίος εξετάστηκε και δήλωσε ότι οδηγός ήταν η 48χρονη σύζυγός του.

Παράλληλα, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ μετέβησαν στο χώρο στάθμευσης του λεωφορείου, όπου και διενεργήθηκε έλεγχος στον ταχογράφο του λεωφορείου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις ανεπαρκούς ανάπαυσης του οδηγού και βεβαιώθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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