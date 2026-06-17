Ιράν: Συμφωνήσαμε να επαναφέρουμε την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ εντός συγκεκριμένου χρόνου

Το Ιράν δήλωσε ότι συμφώνησε να επαναφέρει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ σε κανονικά επίπεδα εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι είχε συμφωνηθεί η επαναφορά της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ σε κανονικά επίπεδα εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάι πρόσθεσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα αναπτύξουν έναν μηχανισμό για τα Στενά και ότι η Τεχεράνη θα ανταλλάξει απόψεις με άλλες χώρες όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μήνυμα...νίκης από την Χεζμπολάχ

Στομ εταξύ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, χαιρέτισε την Τετάρτη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον ως «μεγάλη νίκη», χαρακτηρίζοντάς την «καμπή» για τον Λίβανο.

Αν και η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, καθώς και το Πακιστάν που διαμεσολάβησε, έχουν δηλώσει ότι περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

«Συγχαίρουμε τον ιρανικό λαό, την αντίσταση και τις χώρες και τους λαούς της περιοχής και του κόσμου που λαχταρούν την ανεξαρτησία και την ελευθερία για αυτή τη μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Κασέμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ιράν για το ότι «συνέδεσε τη λιβανική σκηνή» με τη συμφωνία και «ανάγκασε το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του» εναντίον της χώρας.

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