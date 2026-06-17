Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Τι μεταδίδει το Axios – Ηλεκτρονικά οι υπογραφές, ενώ η συνάντηση μεταξύ Βανς και Γκαλιμπάφ την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας από την Τετάρτη, αντί για δια ζώσης την Παρασκευή.
  • Τα τμήματα της συμφωνίας που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ θα τεθούν σε ισχύ άμεσα μετά την υπογραφή.
  • Η συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν με επικεφαλής Βανς και Γκαλιμπάφ θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία.
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Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι μεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης εξ αποστάσεως ήδη από την Τετάρτη, αντί να γίνει δια ζώσης την Παρασκευή, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη από μία από τις χώρες που μεσολαβούν και μια δεύτερη πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις, τους οποίους επικαλείται ο ιστότοπος Axios.

Ανοίγουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ

Αν συμβεί αυτό, το μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, μεταδίδει το Axios, που διευκρινίζει ότι τα τμήματα της συμφωνίας που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, θα τεθούν σε ισχύ άμεσα και οι ΗΠΑ ενδέχεται τελικά να δημοσιοποιήσουν το κείμενο της συμφωνίας.

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Το δημοσίευμα του Axios

Η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις σχετικά με την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος είχαν ως στόχο το άνοιγμα των Στενών νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλευρές συμφωνούσαν σε αυτό το θέμα.

Πίεση στο Λευκό Οίκο για δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση που ασκείται στον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας. Η πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις ισχυρίστηκε ότι ήταν το Ιράν που ζήτησε να μην δημοσιευθεί το κείμενο μέχρι την επίσημη υπογραφή και αρνήθηκε ότι ο Λευκός Οίκος ανταποκρινόταν σε πολιτική πίεση.

Η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι είναι πιθανό το κείμενο να δημοσιευθεί κάποια στιγμή την Τετάρτη.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την αλλαγή της ημερομηνίας υπογραφής, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Κανονικά η συνάντηση της Παρασκευής, ασχέτως υπογραφών

Ακόμη και αν αλλάξει η ημερομηνία, η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ανέφεραν οι πηγές.

Αναμένεται να συζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον Τραμπ, τον Βανς και τον Γκαλιμπάφ. Η διπλωματική πηγή ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια υπογραφή.

Η πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα ισχυρίστηκε ότι όντως συνέβη και ότι αυτή θα ήταν μια «δεύτερη υπογραφή». Δεν είναι σαφές γιατί ήταν απαραίτητες δύο υπογραφές.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει από την Κυριακή ότι το άνοιγμα του στενού από το Ιράν και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ξεκινήσουν μόνο την Παρασκευή, μετά την επίσημη τελετή υπογραφής.

Αυτό θα μετατεθεί νωρίτερα αν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή.

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