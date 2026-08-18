Κεφαλονιά: Επακούμβηση δύο τουριστικών πλοίων στην περιοχή Ξι – Απαγορεύτηκε ο απόπλους

Επακούμβηση σημειώθηκε μεταξύ των επιβατηγών-τουριστικών πλοίων «Ευπλοία» Ν. Ηρακλείου 42 και «Άρτεμις» Ν. Πόρτο Χελίου 79 στη θαλάσσια περιοχή Ξι της Κεφαλονιάς.

Το «Ευπλοία» είχε έναν ναυτικό και 24 επιβάτες, ενώ στο «Άρτεμις» επέβαιναν τρία μέλη πληρώματος και 54 επιβάτες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Μετά το συμβάν, το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο πλοίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί η αξιοπλοΐα τους.

Την ώρα της επακούμβησης στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 Μποφόρ.