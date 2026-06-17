Τραμπ: Οι 60 ημέρες δεν αποτελούν αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι 60 ημέρες δεν αποτελούν αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν συμφωνία εντός 60 ημερών, αλλά ο Τραμπ τόνισε ότι μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «λίγο άδικο» το γεγονός ότι το Ιράν δεν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ άλλες χώρες της περιοχής έχουν.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι δεν είναι ισοδύναμοι με τα πυρηνικά όπλα, αλλά θεωρεί δικαιολογημένη την ύπαρξή τους σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Όσον αφορά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή θα διατηρηθεί «για λίγο καιρό» μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι 60 ημέρες δεν αποτελούν αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, μετά την άφιξή του στο Παρίσι, αν θεωρεί ότι υπάρχει αυστηρή προθεσμία για τη συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το θεωρώ. Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο».

Το μνημόνιο κατανόησης, όπως έχει διατυπωθεί, αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία εντός 60 ημερών.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι, αν άλλες χώρες διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους, είναι «λίγο άδικο» το Ιράν να μην διαθέτει κανέναν. Πρόσθεσε ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος δεν είναι το ίδιο με αυτό που εννοούμε όταν μιλάμε για πυρηνικά. Αλλά αν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και όλες αυτές οι χώρες διαθέτουν κάποιους, θα έλεγα σε σχετική αναλογία, νομίζω ότι είναι εντάξει».

Επίσης, ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για πόσο καιρό οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στον Κόλπο, στο οποίο απάντησε: «Θα έλεγα για λίγο καιρό» μετά τη σύναψη της συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «εντός των επόμενων 48 ωρών».

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά την άφιξή του στο Παρίσι, στο πλαίσιο της περιοδείας του για τη σύνοδο της G7. Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν επίσης την ίδια ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας 14 σημείων με το Ιράν

President Trump said the Iran deal will be signed “over the next 48 hours.” Trump made the remarks after landing in Paris as part of his G7 trip. Trump’s comments also come the same day details of the 14-point agreement with Iran were made public pic.twitter.com/BGOU6977sF — LiveNOW from FOX (@livenowfox) June 17, 2026

Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία της συμφωνίας που αποτελείται από 14 παραγράφους:

Τέλος των εχθροπραξιών – συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου : Η συμφωνία δηλώνει την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου»

: Η συμφωνία δηλώνει την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» Τελική συμφωνία σε 60 ημέρες : «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών το πολύ , με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης»

: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν , με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης» Τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυκλοφορία των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον προπολεμικό όγκο κυκλοφορίας που αποκαθιστά η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν». Επίσης, οι ΗΠΑ «αναλαμβάνουν περαιτέρω τη δέσμευση να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές κοντά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία»

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγει ξανά : Η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει χωρίς διόδια για 60 ημέρες και, στη συνέχεια, όπως δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος, «το Ιράν θα συνεργαστεί όχι μόνο με το Ομάν αλλά και με τα κράτη του Κόλπου για τη σύναψη μιας ευρύτερης συμφωνίας, μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας σχετικά με το Στενό του Ορμούζ»

: Η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει χωρίς διόδια για 60 ημέρες και, στη συνέχεια, όπως δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος, «το Ιράν θα συνεργαστεί όχι μόνο με το Ομάν αλλά και με τα κράτη του Κόλπου για τη σύναψη μιας ευρύτερης συμφωνίας, μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας σχετικά με το Στενό του Ορμούζ» 300 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του Ιράν : Οι ΗΠΑ δεσμεύονται, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να δημιουργήσουν ένα ταμείο ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων (224 δισ. λίρες) «για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν»

: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να δημιουργήσουν ένα ταμείο ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων (224 δισ. λίρες) «για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» Άρση όλων των κυρώσεων : Οι ΗΠΑ «δεσμεύονται να άρουν κάθε είδους κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί

: Οι ΗΠΑ «δεσμεύονται να άρουν κάθε είδους κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί Κανένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν: Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα συνεργαστούν για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν μέσω «ανάμειξης επί τόπου υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ»

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