Η Fed «έσβησε» τα κέρδη της Wall Street – Επιστρέφουν οι ανησυχίες για τα επιτόκια

Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η Fed «έσβησε» τα κέρδη της Wall Street – Επιστρέφουν οι ανησυχίες για τα επιτόκια
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη (18/6) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς πολλοί επενδυτές θεωρούν πως η επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας θα είναι μια αύξηση επιτοκίων, αφότου ο επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς υπογράμμισε την ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 507,12 μονάδων (–0,98%), στις 51.492,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 354,68 μονάδων (–1,35%), στις 26.021,65 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 91,25 μονάδων (–1,21%), στις 7.420,10 μονάδες.

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