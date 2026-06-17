Μουντιάλ 2026: Το ηρωικό Κονγκό σταμάτησε τη «φλύαρη» Πορτογαλία - Δείτε τα highlights

Ένα ακόμα φαβορί δεν μπόρεσε να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης και έπεσε θύμα έκπληξης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μία μεγάλη επιτυχία.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ζοάο Νέβες με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην Πορτογαλία και όλα έμοιαζαν εύκολα.

Όμως στη συνέχεια η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν πλησίασε καν τα υψηλά στάνταρ της και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+5΄) δέχτηκε την ισοφάριση από κεφαλιά του Βίσα.

Στη συνέχεια του ματς πιο κοντά στο γκολ βρέθηκαν οι Αφρικανοί, αλλά δεν μπόρεσαν να τελειώσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν στις αντεπιθέσεις.

Έτσι το τέλος του αγώνα βρήκε τις «Λεοπαρδαλεις» να πανηγυρίζουν με το «ελληνικό» ρόστερ τους, καθώς ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου έπαιξε σε όλο το 90λέπτο, ενώ πρωταγωνιστές ήταν οι πρώην του Ολυμπιακού Μπακαμπού και Μαζουακού, με τους Κακουτά και Μπατουμπινσικά της ΑΕΛ να μένουν στον πάγκο.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Κανσέλο, Αραούζο, Βέιγκα, Μέντες (72΄ Σεμέδο), Νέβες, Βιτίνια (83΄ Γκονζάλο Ράμος), Σίλβα, Φερνάντες, Νέτο (72΄ Λεάο), Ρονάλντο

ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Μπασί, Μαζουακού (74΄ Γιόρις Καγέμπε), Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Γουάν-Μπισάκα (85΄ Καλουλού), Έντο Καγέμπε (74΄ Πίκελ), Μουκάου (57΄ Σαντίκι), Μουτουσαμί, Βίσα, Μπακαμπού (85΄ Μπάνζα)