Μύκονος: «Ακούστηκε “μπαμ’ σαν βόμβα, τα κορίτσια δεν είχαν τις αισθήσεις τους » λέει μάρτυρας

Snapshot Η 37χρονη Σάρα έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο, μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημα της 37χρονης επιχείρησε απαγορευμένη αναστροφή και συγκρούστηκε με αντίθετα ερχόμενο ΙΧ.

Μία φίλη της Σάρα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση.

Η 37χρονη εργαζόταν στο εργοστάσιο του οίκου Prada στην Τοσκάνη, προκαλώντας θλίψη στους συναδέλφους της.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος που προκάλεσε την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη επικρατεί στην Ιταλία για τον θάνατο της 37χρονης Σάρα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, μόλις μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της. Η 37χρονη μητέρα ενός 3χρονου κοριτσιού είχε ταξιδέψει στο νησί των Ανέμων από την Ιταλία μαζί με τις φίλες της για το bachelorette πάρτι της.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (15.06.2026), στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Χώρα της Μυκόνου με την Άνω Μερά, στην περιοχή της Αργύραινας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το όχημα στο οποίο επέβαινε η 37χρονη με την παρέα της επιχείρησε αναστροφή, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Βγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ένα μπλε ΙΧ που οδηγούσε νεαρός από τη Μύκονο φέρεται να μην πρόλαβε να αντιδράσει και συγκρούστηκε με το όχημα. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για την 37χρονη, ενώ μία φίλη της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Mega τις δραματικές στιγμές του δυστυχήματος:

«Ήταν τρία κορίτσια και ο άντρας που οδηγούσε. Ανέβαινε προς τα πάνω, μία ανηφόρα, και σταματάει σε ένα λοφάκι εδώ πέρα και πάει να κάνει αναστροφή. Και το άλλο τ’ αμάξι από κάτω που ερχότανε το ‘στούκαρε’. Πάει να κάνει αναστροφή που απαγορεύεται βέβαια αυτό, ο άλλος από κάτω έρχεται με φόρα και ‘στούκαρε’.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε συγκλονισμένος: «Ακούω ένα ‘μπαμ’ λες κι έσκασε βόμβα, δηλαδή έτσι το ακούσαμε εμείς εδώ πέρα. Τρέξαμε έξω. Εγώ τα έβλεπα τα κορίτσια, ήτανε μέσα στα αίματα. Οι δύο κοπέλες δεν είχανε καθόλου αισθήσεις. Καλέσαμε το 112. Σχετικά γρήγορα ήρθε, γιατί δίπλα είναι εδώ το Κέντρο Υγείας».

Ο γάμος της 37χρονης είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία της Τοσκάνης. Λίγες μόλις ημέρες πριν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της Λούκα, με τον οποίο είχε αποκτήσει και ένα παιδί, βρέθηκε στη Μύκονο για το τελευταίο της ταξίδι με τις φίλες της.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία, με τα μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν εκτενώς την υπόθεση και να περιγράφουν πώς μια ανέμελη προετοιμασία γάμου μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Παράλληλα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι η 37χρονη εργαζόταν επί χρόνια στο εργοστάσιο του οίκου Prada στην Τοσκάνη, με την είδηση του θανάτου της να βυθίζει στο πένθος και τους συναδέλφους της.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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