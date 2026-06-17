Μύκονος: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα την Ιταλίδα εργαζόμενη της Prada λίγο πριν τον γάμο της

Snapshot Το τροχαίο στη Μύκονο σημειώθηκε όταν το όχημα με την 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini προσπάθησε να στρίψει αριστερά διασχίζοντας το αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Η Sara Ceccantini τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τρεις φίλες της τραυματίστηκαν, με μία να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στην Αθήνα.

Η 37χρονη εργαζόταν σε μονάδα της Prada στην Τοσκάνη και επρόκειτο να παντρευτεί σύντομα, αφήνοντας πίσω της ένα 3χρονο παιδί.

Η εταιρεία Prada έκλεισε προσωρινά ως ένδειξη πένθους μετά την είδηση του θανάτου της.

Οι αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Μύκονο, όπου βρήκε θάνατο η 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini, εργαζόμενη της Prada, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της.

Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στο νησί για το bachelorette party της, όμως η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonoslive, το αυτοκίνητο που επέβαινε η άτυχη γυναίκα μαζί με τις φίλες της κινούμενο στην ευθεία του δρόμου θέλησε να στρίψει αριστερά διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση που ήταν σφοδρή έγινε στην δεξιά πλευρά του οχήματος των Ιταλίδων όπου καθόταν η Sara Ceccatini, ενώ μετά την πρόσκρουση ακολούθησε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα.



Από τη σφοδρή σύγκρουση η 37χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ δύο φίλες της τραυματίστηκαν ελαφρά και παραμένουν στην Μύκονο για να δώσουν καταθέσεις. Η τρίτη φίλη της 37χρονης, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Η Ceccantini εργαζόταν επί χρόνια σε μονάδα της Prada στην περιοχή Valvigna, στην Τοσκάνη, και η εταιρεία φέρεται να έκλεισε σε ένδειξη πένθους μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η 37χρονη ζούσε στο Αρέτσο, ήταν μητέρα ενός 3χρονου παιδιού και επρόκειτο να παντρευτεί σύντομα τον σύντροφό της.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στην Ιταλία όσο και στη Μύκονο, όπου η 37χρονη βρισκόταν για μια από τις πιο χαρμόσυνες στιγμές της ζωής της

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