Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό
Η γυναίκα, μητέρα μιας τρίχρονης κόρης, βρισκόταν στο ελληνικό νησί για να γιορτάσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα ενόψει του γάμου της το Σάββατο
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Μύκονο, όπου βρήκε θάνατο η 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini, εργαζόμενη της Prada, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της.
Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στο νησί για το bachelorette party της, όμως η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία.
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, κανένας από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο ατύχημα δεν είχε πιει. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στην έρευνα για τον θάνατο της 37χρονης, ο οποίος συνέβη λίγες μέρες πριν από τον γάμο της στη Μύκονο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που οργανώθηκε με φίλους για το bachelorette party της.
Η γυναίκα, μητέρα μιας τρίχρονης κόρης, βρισκόταν στο ελληνικό νησί για να γιορτάσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα ενόψει του γάμου της το Σάββατο. Όπως αναφέρει η La Nazione, η αναπαράσταση των γεγονότων που παρείχε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά από μια αρχική παρεξήγηση που αφορούσε το χτύπημα ενός σκούτερ, διευκρίνισε ότι η Τσεκαντίνι βρισκόταν σε αυτοκίνητο με σοφέρ με τους φίλους της, και καθόταν στο πίσω κάθισμα. Καμία από τις Ιταλίδες δεν ήταν πίσω από το τιμόνι, ο οδηγός ήταν επαγγελματίας.
Έρευνες και εξετάσεις οδηγών της ελληνικής αστυνομίας
Πολλά μένουν να διαπιστωθούν σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου. Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο ο οδηγός να ήταν μεθυσμένος. «Έχουν διεξαχθεί όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς των οχημάτων που συγκρούστηκαν, αλλά δεν έχουν βρεθεί σημάδια κατανάλωσης αλκοόλ», εξήγησε στην ΕΡΤ η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με διαρροές και δημοσιεύματα της La Nazione , ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές, μια λεπτομέρεια που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το ατύχημα και η σορός μπορεί να επαναπατριστεί μόνο μετά από νεκροψία.