Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Μύκονο, όπου βρήκε θάνατο η 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini, εργαζόμενη της Prada, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της.

Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στο νησί για το bachelorette party της, όμως η εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, κανένας από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο ατύχημα δεν είχε πιει. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στην έρευνα για τον θάνατο της 37χρονης, ο οποίος συνέβη λίγες μέρες πριν από τον γάμο της στη Μύκονο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που οργανώθηκε με φίλους για το bachelorette party της.

Η γυναίκα, μητέρα μιας τρίχρονης κόρης, βρισκόταν στο ελληνικό νησί για να γιορτάσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα ενόψει του γάμου της το Σάββατο. Όπως αναφέρει η La Nazione, η αναπαράσταση των γεγονότων που παρείχε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά από μια αρχική παρεξήγηση που αφορούσε το χτύπημα ενός σκούτερ, διευκρίνισε ότι η Τσεκαντίνι βρισκόταν σε αυτοκίνητο με σοφέρ με τους φίλους της, και καθόταν στο πίσω κάθισμα. Καμία από τις Ιταλίδες δεν ήταν πίσω από το τιμόνι, ο οδηγός ήταν επαγγελματίας.

Έρευνες και εξετάσεις οδηγών της ελληνικής αστυνομίας

Πολλά μένουν να διαπιστωθούν σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου. Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο ο οδηγός να ήταν μεθυσμένος. «Έχουν διεξαχθεί όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς των οχημάτων που συγκρούστηκαν, αλλά δεν έχουν βρεθεί σημάδια κατανάλωσης αλκοόλ», εξήγησε στην ΕΡΤ η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με διαρροές και δημοσιεύματα της La Nazione , ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές, μια λεπτομέρεια που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το ατύχημα και η σορός μπορεί να επαναπατριστεί μόνο μετά από νεκροψία.

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