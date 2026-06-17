Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της

Snapshot Η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε στη Δράμα τελέστηκε σε κλίμα οδύνης με τιμές από την Ελληνική Αστυνομία.

Η γυναίκα δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον 50χρονο σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι αστυνομικοί, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί, ενώ η σορός ήταν καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Η κηδεία του 50χρονου θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στη γενέτειρά του, τα Κουδούνια Δράμας.

Η μητέρα και τα δύο παιδιά της 45χρονης έχασαν μέσα σε λίγες ώρες και τους δύο γονείς τους. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα οδύνης τελείται στη Δράμα η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού και την αυτοκτονία του 50χρονου συζύγου της, επίσης αστυνομικού.

Καλυμμένη με την ελληνική σημαία έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι η σορός της 45χρονης, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

Τραγικές φιγούρες είναι η μητέρα και τα δύο παιδιά της 45χρονης, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους.

Παρόντες είναι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας. Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί βρίσκονται μέσα στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της.

Η κηδεία του 50χρονου, ο οποίος λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της συζύγου του έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, θα τελεστεί στις 17:30 στη γενέτειρά του, τα Κουδούνια Δράμας.

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Δολοφόνησε την Αντιγόνη με τον γιο του να παίζει στο διπλανό δωμάτιο στον υπολογιστή

Ακόμη πιο φρικιαστική διάσταση δίνει στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 40χρονης Αντιγόνης στη Δράμα η υποψία των Αρχών ότι η άτυχη αστυνομικός ενδεχομένως δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της προτού εκείνος αρχίσει να καρφώνει με μίσος το μαχαίρι σε διάφορα σημεία του κορμιού της, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso» η αδικοχαμένη μητέρα δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη στο υπόγειο του σπιτιού της από τον 16χρονο γιο της, εντοπίστηκε ημίγυμνη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μέσα σε λίμνη αίματος.

Το παραπάνω στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές, που προσπαθούν να φωτίσουν κάθε σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης, καθώς συνηγορεί υπέρ της εκδοχής ότι ο αστυνομικός και αυτόχειρας, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό όπλο του, αποπειράθηκε να βιάσει τη 45χρονη, με την οποία ήταν σε διάσταση το τελευταίο εξάμηνο, ύστερα από 20 χρόνια γάμου!

Στον αντίποδα, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος δεν φέρεται ότι διαπίστωσε τραύματα που να παραπέμπουν σε προηγηθείσα πάλη, κάτι που επίσης αξιολογούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η οικογενειακή τραγωδία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο γράφτηκε προχθές το απόγευμα. Ο φονιάς, άγνωστο πώς, «τρύπωσε» στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, όπου φέρεται ότι της επιτέθηκε, προτού τη μαχαιρώσει τουλάχιστον επτά φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, όπως στον ώμο, στην πλάτη και στα πλευρά της (μία μαχαιριά, η θανατηφόρα, τρύπησε την καρδιά της!) με ένα μαχαίρι τουλάχιστον 10 εκατοστών.

Με τον γιο του στο διπλανό δωμάτιο!

Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο 16χρονος γιος του ζευγαριού αστυνομικών, ο οποίος φορούσε ακουστικά και έπαιζε στον υπολογιστή του, οπότε δεν άκουσε τις φωνές της μητέρας του ούτε τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της για βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, όταν έβγαλε τα ακουστικά και μπήκε στο υπόγειο του τρόμου, βρήκε τη μητέρα του να ψυχορραγεί και ειδοποίησε την Αμεση Δράση, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο όπου βρισκόταν τη βαριά τραυματισμένη γυναίκα.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη στα Επείγοντα για να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αργότερα οι γιατροί του ίδιου νοσοκομείου κλήθηκαν να παραλάβουν και το άψυχο σώμα του δράστη της γυναικοκτονίας, που έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή και οδήγησε με το αυτοκίνητό του μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στην περιοχή του Κορύλοβου. Εκεί έστρεψε το υπηρεσιακό περίστροφό του στον εαυτό του και πυροβόλησε!

Μαρτυρίες θέλουν τον 50χρονο αστυνομικό της ΟΠΚΕ, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του το τελευταίο διάστημα, να μην είχε ξεπεράσει τον χωρισμό του από την επί σειρά ετών σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι είχε αναζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση και να συμφιλιωθεί με το τέλος της σχέσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία από την αστυνομικό, ούτε είχε ζητήσει βοήθεια με κάποιο τρόπο.

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