Δολοφονία στη Δράμα: Ο ψυχολόγος της Αστυνομίας τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή

«Της λέγαμε να κάνει καταγγελία, αυτό ήταν το λάθος της, δεν πίστευε ότι θα της έκανε κακό», είπε ο θείος 45χρονης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Δολοφονία στη Δράμα: Ο ψυχολόγος της Αστυνομίας τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή
ΕΛΛΑΔΑ
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Με επτά μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος της 45χρονη στη Δράμα χτες Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης – που στη συνέχεια αυτοκτόνησε - κατάφερε τα επτά χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών. Το ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα έξι χτυπήματα τρύπησαν πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, δεν προηγήθηκε πάλη πριν τη δολοφονία. Ο δράστης φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

Όπως ανέφερε σε χθεσινό ρεπορτάζ το Newsbomb, ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο και μάλιστα της Αστυνομίας. Κάθε Τρίτη πήγαινε στο ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία. Δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα, τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Το ίδιο είχε πει και στην Αντιγόνη, γιατί στον ψυχολόγο - αρχικά - είχε πάει το θύμα και στη συνέχεια παρότρυνε και τον δράστη. Λόγω του ιατρικού απορρήτου, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει το Σώμα. Εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε, και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.

Εκτός από ψυχολόγο, επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του. Η γυναίκα, από την άλλη, για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλά γινόταν την κατάστασή του, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει να φύγει με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Τι ανέφερε ο θείος της Αντιγόνης

«Της λέγαμε να κάνει καταγγελία, αυτό ήταν το λάθος της, δεν πίστευε ότι θα της έκανε κακό», είπε ο θείος 45χρονης μιλώντας χθες στο Mega.

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