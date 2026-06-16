Δολοφονία στη Δράμα: Κρίσεις πανικού και ένταση είχε δει ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ στον δράστη

Snapshot Ο δράστης της συζυγοκτονίας στη Δράμα επισκεπτόταν ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς να το γνωρίζει η υπηρεσία.

Ο ψυχολόγος δεν εντόπισε διαταραχή, αλλά παρατήρησε κρίσεις πανικού και ένταση, και παρέπεμψε τον δράστη σε ψυχίατρο.

Ο δράστης λάμβανε αγωγή και στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

Ο ψυχολόγος τόνισε ότι δεν υπήρχαν αυτοκτονικές ή αυτοκαταστροφικές τάσεις, ούτε πρόθεση να βλάψει άλλους.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει τον προϊστάμενο του δράστη και ζήτησε απόσπαση στη Θεσσαλονίκη για να διαχειριστεί την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. στο ιδιωτικό του ιατρείο επισκεπτόταν ο συζυγοκτόνος της Δράμας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία.

Δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο, ο οποίος και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί, κάτι που εξηγεί και τον εντοπισμό ηρεμιστικών χαπιών στο σπίτι του κατά τις έρευνες μετά την τραγωδία.

Το ίδιο είχε πει ο ψυχολόγος και στην Αντιγόνη γιατί στον ειδικό, αρχικά, είχε πάει το θύμα και στη συνέχεια παρότρυνε και τον δράστη.

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει την αστυνομία, εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι θα ενημέρωνε και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον. Εκτός απο ψυχολόγο επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του.

Η γυναίκα από την άλλη για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλα γίνεται την κατάστασή του, είχε ενημερωσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει να φύγει με απάσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Με επτά μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος της 45χρονη στη Δράμα χτες Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης – που στη συνέχεια αυτοκτόνησε - κατάφερε τα επτά χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών. Το ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς και τα υπόλοιπα έξι χτυπήματα τρύπησαν πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, δεν προηγήθηκε πάλη πριν τη δολοφονία. Ο δράστης φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο»

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «το ζευγάρι αυτό δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία ή την υπηρεσία του. Ήταν απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα».

Όπως σημείωσε, στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί έπειτα από τηλεφώνημα του ανήλικου παιδιού της οικογένειας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τη συνάδελφό τους. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι «ο 50χρονος δεν είχε αναφερθεί από οικείο πρόσωπο ή από την υπηρεσία του ότι χρειαζόταν βοήθεια ή διαφορετική διαχείριση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν κακοποίηση, αλλά μια συγκεκριμένη οικογενειακή κατάσταση λόγω επικείμενου διαζυγίου. Ο άνδρας παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, ενώ το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον γνώριζε την κατάσταση. Η υπηρεσία του, ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί ούτε από τον ίδιο ούτε από τη σύζυγό του».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «οι εμπλεκόμενοι ήταν πλήρως λειτουργικοί και υπηρετούσαν σε μονάδες πρώτης γραμμής, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην υπηρεσία τους». «Πίσω από τη στολή βρίσκεται ένας άνθρωπος που μπορεί να αντιμετωπίζει οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα. Θύτης και θύμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το επάγγελμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια οικογένεια βρίσκεται πλέον σε κατάσταση οδύνης προσπαθώντας να διαχειριστεί τον επικείμενο χωρισμό».

Θείος 45χρονης: Την είχε απειλήσει με όπλο πριν από δύο εβδομάδες

Στο μεταξύ, θείος της 45χρονης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως ο συζυγοκτόνος, δύο εβομάδες πριν είχε απειλήσει τη 45χρονη με όπλο, όσο αυτή κοιμόταν, αφού εκείνη του είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, με την Αντιγόνη να είχε μετακομίσει και να έμενε στην αδερφή της. Η Αντιγόνη δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό και για αυτό οι έως τώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν είχαν αναφερθεί ποτέ προβλήματα στο ζευγάρι.

Ο θείος της 45χρονης προέτρεψε επίσης όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία να προχωρήσουν σε καταγγελία, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, τα οποία δυστυχώς δεν αποφεύχθησαν για την ανιψιά του.

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