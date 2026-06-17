Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

Η αδερφή της αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας

Δημήτρης Δρίζος

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αδελφή της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα κατήγγειλε τη σιωπή και την αδιαφορία γύρω από την έμφυλη βία.
  • Τόνισε ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα, αλλά κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και προστασία των θυμάτων.
  • Κάλεσε την κοινωνία και τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής δράσης για να μην υπάρξει άλλη γυναίκα που θα υποστεί παρόμοια βία.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των δομών προστασίας και αυστηρότερων μέτρων για την πρόληψη γυναικοκτονιών στην Ελλάδα.
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Ένα συγκλονιστικό μήνυμα κατά των δολοφονιών γυναικών και της έμφυλης βίας μετέφερε η αδελφή της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον ίδιο της τον σύζυγο και συνάδελφο, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η αδελφή της αστυνομικού εξέφρασε τον πόνο της για την απώλεια, όχι μόνο της ίδιας της αδελφής της, αλλά και όλων των γυναικών που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας.

«Σήμερα δεν θρηνούμε μόνο την αδελφή μου, αλλά και όλες τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους με τον ίδιο τραγικό τρόπο», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «η αδελφή μου δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, κάτι που κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να βιώσει. Η σιωπή γύρω από την κακοποίηση σκοτώνει, ενώ η βία δεν είναι προσωπική υπόθεση». Με αυτό το μήνυμα, υπογράμμισε την ανάγκη να μπει φρένο στη σιωπή και την αδιαφορία που περιβάλλουν τέτοια εγκλήματα.

Η αδελφή της 45χρονης αστυνομικού υπογράμμισε πως η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα, αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις και προστασία των θυμάτων.

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλους μας και απαιτεί συλλογική δράση», σημείωσε, καλώντας την κοινωνία και τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η αδελφή της αστυνομικού εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξει άλλη γυναίκα που θα υποστεί παρόμοια βία, απλά επειδή θέλησε να ζήσει ελεύθερη και με ασφάλεια. «Εύχομαι να μη βρεθεί άλλη γυναίκα σε αυτή τη θέση, γιατί η αδελφή μου διεκδίκησε το δικαίωμα να ζήσει χωρίς φόβο. Στη μνήμη της και όλων των θυμάτων, πρέπει να δράσουμε και να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη σοβαρότητα των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενίσχυση των δομών προστασίας, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την πρόληψη τέτοιων τραγωδιών.

«Ήσουν μια υπέροχη γυναίκα και μια εξαιρετική επαγγελματίας»

Συγκλονιστικός ήταν και ο επικήδειος που εκφώνησε ο διοικητής του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης όπου υπηρετούσε η 45χρονη.

«Πάνω απ’ όλα αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με μια σωστή οικογενειάρχη και μητέρα. Και αυτό πιστεύω είναι που έχει και τη μεγαλύτερη αξία. Ειλικρινά είμαι συγκλονισμένος και δεν έχω λόγια να παρηγορήσω τους συγγενείς σου. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι ο Ύψιστος να σας δίνει παρηγοριά, κουράγιο και δύναμη».

«Θα σε θυμόμαστε πάντα γι’ αυτό που ήσουν. Μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική επαγγελματίας και συνάδελφος, μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό παράδεισο», είπε.

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