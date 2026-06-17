Δράμα: Δολοφόνησε την Αντιγόνη με τον γιο του να παίζει στο διπλανό δωμάτιο στον υπολογιστή!

Snapshot Η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα δολοφονήθηκε άγρια από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος πιθανόν την κακοποίησε σεξουαλικά πριν τη μαχαιρώσει θανάσιμα.

Το θύμα βρέθηκε ημίγυμνο και μέσα σε λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού της από τον 16χρονο γιο τους, που δεν άκουσε τις φωνές της λόγω ακουστικών.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπίστωσε σημάδια πάλης, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές για τη σειρά των γεγονότων.

Ο δράστης αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο μετά τη δολοφονία, οδηγώντας σε απομονωμένο σημείο πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία ή αίτημα βοήθειας από την αστυνομικό, παρά το γεγονός ότι ο δράστης είχε αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη για τον χωρισμό τους. Snapshot powered by AI

Ακόμη πιο φρικιαστική διάσταση δίνει στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 40χρονης Αντιγόνης στη Δράμα η υποψία των Αρχών ότι η άτυχη αστυνομικός ενδεχομένως δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της προτού εκείνος αρχίσει να καρφώνει με μίσος το μαχαίρι σε διάφορα σημεία του κορμιού της, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso» η αδικοχαμένη μητέρα δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη στο υπόγειο του σπιτιού της από τον 16χρονο γιο της, εντοπίστηκε ημίγυμνη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μέσα σε λίμνη αίματος.

Το παραπάνω στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές, που προσπαθούν να φωτίσουν κάθε σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης, καθώς συνηγορεί υπέρ της εκδοχής ότι ο αστυνομικός και αυτόχειρας, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό όπλο του, αποπειράθηκε να βιάσει τη 45χρονη, με την οποία ήταν σε διάσταση το τελευταίο εξάμηνο, ύστερα από 20 χρόνια γάμου!

Στον αντίποδα, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος δεν φέρεται ότι διαπίστωσε τραύματα που να παραπέμπουν σε προηγηθείσα πάλη, κάτι που επίσης αξιολογούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η οικογενειακή τραγωδία που έχει σοκάρει το πανελλήνιο γράφτηκε προχθές το απόγευμα. Ο φονιάς, άγνωστο πώς, «τρύπωσε» στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, όπου φέρεται ότι της επιτέθηκε, προτού τη μαχαιρώσει τουλάχιστον επτά φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, όπως στον ώμο, στην πλάτη και στα πλευρά της (μία μαχαιριά, η θανατηφόρα, τρύπησε την καρδιά της!) με ένα μαχαίρι τουλάχιστον 10 εκατοστών.

Με τον γιο του στο διπλανό δωμάτιο!

Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο 16χρονος γιος του ζευγαριού αστυνομικών, ο οποίος φορούσε ακουστικά και έπαιζε στον υπολογιστή του, οπότε δεν άκουσε τις φωνές της μητέρας του ούτε τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της για βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, όταν έβγαλε τα ακουστικά και μπήκε στο υπόγειο του τρόμου, βρήκε τη μητέρα του να ψυχορραγεί και ειδοποίησε την Αμεση Δράση, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο όπου βρισκόταν τη βαριά τραυματισμένη γυναίκα.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη στα Επείγοντα για να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αργότερα οι γιατροί του ίδιου νοσοκομείου κλήθηκαν να παραλάβουν και το άψυχο σώμα του δράστη της γυναικοκτονίας, που έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή και οδήγησε με το αυτοκίνητό του μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στην περιοχή του Κορύλοβου. Εκεί έστρεψε το υπηρεσιακό περίστροφό του στον εαυτό του και πυροβόλησε!

Μαρτυρίες θέλουν τον 50χρονο αστυνομικό της ΟΠΚΕ, ο οποίος ζούσε με τους γονείς του το τελευταίο διάστημα, να μην είχε ξεπεράσει τον χωρισμό του από την επί σειρά ετών σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι είχε αναζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση και να συμφιλιωθεί με το τέλος της σχέσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία από την αστυνομικό, ούτε είχε ζητήσει βοήθεια με κάποιο τρόπο.

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