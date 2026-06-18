Αγγλία - Κροατία 4-2: Πεινασμένα «λιοντάρια» στο Μουντιάλ 2026 - Δείτε τα highlights

Στο πιο χορταστικό έως τώρα ματς του Μουντιάλ 2026, η Αγγλία έδειξε τις επιθετικές αρετές της, επικρατώντας με 4-2 της -ανταγωνιστικής για ένα ημίχρονο- Κροατίας.

Ηλίας Λαλιώτης

Αγγλία - Κροατία 4-2: Πεινασμένα «λιοντάρια» στο Μουντιάλ 2026 - Δείτε τα highlights
AP PHOTOS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
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Να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 60 χρόνια θέλει η Αγγλία και το έδειξε από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο Ντάλας, στο πιο σημαντικό ματς της 1ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026.

Ποδοσφαιρική πανδαισία στο πρώτο ημίχρονο, με την Αγγλία να προηγείται δύο φορές και την Κροατία να βρίσκει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Στο 12΄ με πέναλτι ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ, ενώ στο 36΄ ο Μάρτιν Μπατούρινα με καταπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή ισοφάρισε με ένα από τα καλύτερα γκολ της 1ης αγωνιστικής.

Στο 42' μετά από κόρνερ του Ράις, ο Κέιν με κεφαλιά έγραψε το 2-1 φτάνοντας τα 10 γκολ με την Αγγλία σε Μουντιάλ, όσα και ο θρυλικός Γκάρι Λίνεκερ. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι τα «Τρία Λιοντάρια» θα πάνε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+5΄) ο Πέρισιτς έβγαλε «μαγική» ασίστ με το κεφάλι στο Μούσα και ο επιθετικός της FC Ντάλας ισοφάρισε, σε ένα γήπεδο που γνωρίζει πολύ καλά.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο Τζουντ Μπέλιγχαμ παρέλαβε την μακρινή μπαλιά του Άντερσον και με προσωπική ενέργεια έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Άγγλους.

H Κροατία προσπάθησε να βρει λύσεις, όμως ο Πίκφορντ ήταν «παρών», ενώ ο Μάρκους Ράσφορντ διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 85΄, «κλείδωσε» τη νίκη και ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση στους «32» από το πρώτο 90λεπτο της διοργάνωσης.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς (87΄ Γκεϊ), Κόνσα, Ο'Ράιλι, Άντερσον, Ράις (72΄ Ρότζερς), Μαντουέκε (72΄ Ράσφορντ), Μπέλιγχαμ (80΄ Σπένς), Γκόρντον (72΄ Σάκα), Κέιν

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Βούσκοβιτς (66΄ Μάρκο Πάσαλιτς), Γκβαρντιόλ, Στάνισιτς, Μόντριτς (58΄ Κόβατσιτς), Σούσιτς, Πέρισιτς, Μάριο Πάσαλιτς (78΄ Κράμαριτς), Μπατούρινα (78΄ Βλάσιτς), Μούσα (66΄ Ματάνοβιτς)

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