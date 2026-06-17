Ο Τζέρεμι Κλάρκσον σκέφτεται τον θάνατο κάθε μέρα

 Ο 66χρονος παρουσιαστής του Clarkson's Farm αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του στα τελευταία επεισόδια της σειράς, σοκάροντας τους συνεργάτες του.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον σκέφτεται τον θάνατο κάθε μέρα

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον σκέφτεται τον θάνατο κάθε μέρα και υπολογίζει τακτικά πόσος χρόνος ζωής του απομένει

screenshot - Prime
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο δημοφιλής παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον δίνει μάχη με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη από πέρυσι, όπως αποκαλύφθηκε στα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν της σειράς του, Clarkson's Farm, στο Prime Video. Η είδηση αυτή έρχεται να δέσει με παλαιότερες εξομολογήσεις του ίδιου, ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι η ιδέα της θνητότητας τον στοιχειώνει και πως σκέφτεται τον θάνατο καθημερινά, υπολογίζοντας μάλιστα με ακρίβεια τις ώρες που του απομένουν.

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Η σοκαριστική αποκάλυψη στην κάμερα

Τα πλάνα που προβλήθηκαν δείχνουν τον 66χρονο τηλεοπτικό αστέρα φανερά συγκινημένο να μοιράζεται τα δυσάρεστα νέα με τους στενούς του συνεργάτες στο αγρόκτημα Diddly Squat, τον Τσάρλι Άιρλαντ και τον Κέιλεμπ Κούπερ. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε από τα τέλη του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η διάγνωση έγινε τον Μάιο του περασμένου έτους. Ο Κλάρκσον εξήγησε στον Κέιλεμπ ότι το 10% του προστάτη του, στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο όγκος, είναι «νεκρό». Αμέσως μετά ξεκίνησε θεραπεία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Αύγουστο, αν και η περιπέτειά του είχε και συνέχεια, αφού χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα ξανά στο νοσοκομείο σε δραματικές στιγμές που κατέγραψε η κάμερα στο φινάλε του κύκλου.

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Το εσωτερικό ρολόι που μετράει αντίστροφα

Κι όμως, αυτή η μάχη με την ασθένεια φαίνεται να εντείνει τις σκέψεις που έκανε ο παρουσιαστής εδώ και αρκετά χρόνια. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Radio Times, είχε αποκαλύψει ότι λειτουργεί με ένα εσωτερικό ρολόι και υπολόγιζε τότε πως του απέμεναν περίπου 101.000 ώρες ζωής. Εκφράζοντας μια βαθιά υπαρξιακή αγωνία, είχε τονίσει ότι κάνει αυτούς τους υπολογισμούς κάθε φορά που πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον, ώστε να μην σπαταλά τον χρόνο του, ενώ πίστευε ότι θα πέθαινε λίγο μετά τα 70ά του γενέθλια, τα οποία πλέον απέχουν μόλις τέσσερα χρόνια, στις 11 Απριλίου 2030. Την ίδια ώρα, η τωρινή περιπέτεια με τον καρκίνο ξύπνησε μνήμες από το 2017, όταν είχε νοσηλευτεί με σοβαρή πνευμονία στη Μαγιόρκα, αν και τότε, όπως λέει, δεν είχε φοβηθεί για τη ζωή του όσο φοβάται σήμερα.

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