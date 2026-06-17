Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο διάσημος παρουσιαστής αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου

Snapshot Ο Τζέρεμι Κλάρκσον ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου τον Μάιο του 2025, όπως αποκαλύφθηκε στα δύο τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν του Clarkson's Farm.

Ο παρουσιαστής θα χρειαστεί εγχείρηση και θεραπεία, με αποτέλεσμα να πάρει άδεια και να μείνει εκτός δράσης για κάποιο διάστημα.

Στην εκπομπή εμφανίζεται συναισθηματικά φορτισμένος και μοιράζεται την είδηση με τους συνεργάτες του, οι οποίοι τον υποστηρίζουν.

Μετά τη διάγνωση, ο Κλάρκσον νοσηλεύτηκε και αποκάλυψε ότι κάποια φάρμακα δεν είχαν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο παρουσιαστής αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων μια σχεδόν μοιραία καρδιακή κατάσταση το 2024. Snapshot powered by AI

Ο πρώην παρουσιαστής των Top Gear και Grand Tour Τζέρεμι Κλάρκσον, ένας από τους πιο διάσημους δημοσιογράφους αυτοκινήτου στον κόσμο αποκάλυψε οτι έχει καρκίνο στα δύο τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν του Clarkson's Farm , τα οποία κυκλοφόρησαν μέσα στη νύχτα. Στα επεισόδια, ο εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος 66χρονος μετέδωσε τα νέα στους συγκλονισμένους συμπρωταγωνιστές του, Τσάρλι και Κάλεμπ Κούπερ , οι οποίοι διατηρούν μαζί του το αγρόκτημά τους Diddly Squat Farm στο Κότσγουολντς.

Αποκάλυψε στη σειρά, η οποία γυριζόταν από τα τέλη του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, πώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Μάιο του ίδιου έτους. Οι τρεις τους μιλούσαν για τα σχέδιά τους για την επερχόμενη συγκομιδή όταν ο παρουσιαστής τους ανακοίνωσε την συγκλονιστική είδηση.

Στη σκηνή, ο Κλάρκσον ακουμπάει πίσω στην καρέκλα του και, ενώ αγωνίζεται να διατηρήσει την ψυχραιμία του, λέει στο σοκαρισμένο ζευγάρι: «Έχω καρκίνο». Ένας δύσπιστος Κάλεμπ απαντάει γρήγορα: «Όχι, δεν έχεις. Πού;» και ο Κλάρκσον απαντάει: «Το πού δεν αφορά κανέναν. Το ξέρω από τον Μάιο». Ο πατέρας τριών παιδιών αποκαλύπτει στη συνέχεια ότι έχει διαγνωστεί με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου και θα πρέπει να πάρει άδεια κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Λέει: «Έκανα ιατρικές εξετάσεις, θυμάσαι τον Μάιο. Εξαφανίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα βιοψία και είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά είναι πολύ νωρίς, οπότε η θεραπεία θα ξεκινήσει, ξέρεις». «Προσευχόμουν να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή και μετά να πάω να κάνω κάποια θεραπεία, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο στη μέση.»

Εν τω μεταξύ, ο δακρυσμένος Κάλεμπ τον υποστηρίζει λέγοντας: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, πήγαινε και κάνε το... αν χρειαστείς κάτι, απλώς τηλεφώνησε». Ο Κλάρκσον λέει ότι χρειάζεται εγχείρηση και συνεπώς θα μείνει «εκτός δράσης για λίγο», προσθέτοντας ότι «δεν ήταν ενθουσιασμένος» με την προοπτική.

Σε μια μεταγενέστερη σκηνή, όπου μιλάει με την κοπέλα του, Λίζα Χόγκαν, τον Κάλεμπ, τον Τσάρλι και τον Τζέραλντ, ο Κλάρκσον λέει: «Έτσι, ξεκινήσαμε τη χρονιά και είχα στεφανιαία νόσο και την τελειώσαμε με καρκίνο».

«Μπορούμε να σκεφτόμαστε όσο θέλουμε όλα τα άσχημα πράγματα που έχουν συμβεί στο αγρόκτημα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο τώρα, στο τέλος της χρονιάς, να επικεντρωθούμε σε πράγματα που έχουν συμβεί και είναι καλά». Η σειρά συνεχίζει και δείχνει τον Κλάρκσον σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, όπου αποκαλύπτει ότι δεν έχουν πάει όλα όπως τα σχεδίαζε. Αφού αποκάλυψε τη διάγνωσή του, η εκπομπή δείχνει τον Κλάρκσον σε κρεβάτι νοσοκομείου, όπου αποκαλύπτει ότι «κάποια από τα φάρμακα δεν έδρασαν όπως έπρεπε».

«Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι αν όλα αυτά πετύχουν, θα σας δω για την έκτη σεζόν, αν όχι, δεν θα σας δω. Να προσέχετε όλοι.» Ο Κλάρκσον είχε αφήσει να εννοηθεί εκ των προτέρων ότι δεν ήταν όλα καλά, δημοσιεύοντας χθες ένα βίντεο στο Instagram προειδοποιώντας τους θεατές ότι τα επερχόμενα επεισόδια θα είναι «δύσκολα» να τα παρακολουθήσουν.

Είπε: «Ζοφερά νέα, από το αγρόκτημα του Κλάρκσον. Συνήθως προσπαθούμε να διατηρούμε την παράσταση βουκολική, γοητευτική και χαρούμενη». Αλλά τα δύο τελευταία επεισόδια που θα προβληθούν απόψε στη μέση της νύχτας δεν είναι τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα. «Είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς. Είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολο.»

Τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν δύσκολα για τον παρουσιαστή, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το 2024 υποφέροντας από πόνους στο στήθος. Ενώ νοσηλευόταν, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι μία από τις αρτηρίες του ήταν «εντελώς φραγμένη» με τον παρουσιαστή να λέει αργότερα ότι ήταν «λίγες μέρες μακριά από τον θάνατο».

Ο Κλάρκσον είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι οι γιατροί του είπαν ότι ήταν «μέρες» μακριά από το να υποστεί καρδιακή προσβολή.. Όταν επέστρεψε στη δουλειά μετά από εκείνο το πρόβλημα υγείας σε ένα από τα πρώτα επεισόδια της πέμπτης σεζόν, ο Κλάρκσον είπε στον Κάλεμπ: «Επέστρεψα και είμαι ζωντανός. Ο Θεριστής θα πρέπει να περιμένει. Ήταν γαμώτο κοντά, όμως»

Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear αποκάλυψε ότι ένιωσε για πρώτη φορά αδιαθεσία το 2024, μετά από ένα κολύμπι στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια διακοπών. Μετά την σωτήρια χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση stent, οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι έπρεπε να κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Amazon Prime το 2021, το Clarkson's Farm έχει γίνει τεράστια επιτυχία και έχει τέσσερις επιτυχημένες σειρές. Η πέμπτη σεζόν ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ακολουθούμενη από γυρίσματα πέρυσι, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2026.

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