Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πώς εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι πυροσβέστες βγήκαν από το όχημα αλλά δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν από τη φωτιά, η οποία κάηκε γρήγορα λόγω χαμηλής βλάστησης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των εκλιπόντων, χαρακτηρίζοντας τους πυροσβέστες ήρωες που έπεσαν στο καθήκον.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για να αποχαιρετήσουν οι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τους δύο πυροσβέστες.

Παρόμοια τραγωδία είχε συμβεί πριν 19 χρόνια στην Κρήτη, με τον θάνατο τριών εποχικών πυροσβεστών κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι. Snapshot powered by AI

Τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο ερευνούν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες βγήκαν από το όχημα, αλλά δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν με συνέπεια να εγκλωβιστούν και να βρούν τραγικό θάνατο. Η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστησ και σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής σε τέτοια περιβάλλοντα η φωτιά καλπάζει.

Σύμφωνα με το rethnea, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες και προσπαθώντας να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Αύριο, Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει ότι «σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», καθώς «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες».

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται επιπλέον στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η οποία «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Μια άλλη τραγωδία στην Κρήτη πριν από 19 χρόνια

Σε μια άλλη τραγωδία, 19 χρόνια πριν, στις 11 Ιουλίου 2007 στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι στην Κρήτη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή, τρεις εποχικοί πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο:

[Εποχικός Πυροσβέστης Κορομηλάς Νικήτας (34 ετών)

Εποχικός Πυροσβέστης Μαρκάκης Στυλιανός (37 ετών)

Εποχικός Πυροσβέστης Τζανάκης Ηρακλής (40 ετών)

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