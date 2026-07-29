Φωτιά στο Λασίθι: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί - Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν

112 για εκκένωση σε Γούδουρα και Ασπρόλιθο - Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά στη Σητεία

Φωτιά στο Λασίθι: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί - Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν
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  • Εκκενώθηκαν οι οικισμοί Γούδουρας και Ασπρόλιθος λόγω δασικής φωτιάς στο Λασίθι.
  • Η φωτιά ξέσπασε στην Αγία Τριάδα Σητείας και συνεχίζει να μαίνεται.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, πέντε οχήματα και εναέρια μέσα.
  • Δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν με ελαφρά εγκαύματα.
  • Οι τραυματίες πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.
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Συναγερμός έχει σημάνει στο Λασίθι, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δασική φωτιά στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος, με τις Αρχές να ενεργοποιούν το 112 και να καλούν τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τον Μακρύ Γιαλό.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα Σητείας και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου πραγματοποιήθηκαν εναέριες ρίψεις νερού από ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σητείας.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας περιορισμού της πυρκαγιάς σημειώθηκε επικίνδυνο περιστατικό, όταν δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν μέσα στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Δύο πυροσβέστες που επέβαιναν στα οχήματα τραυματίστηκαν ελαφρά, καθώς υπέστησαν εγκαύματα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν εγκαίρως από τα οχήματα. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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