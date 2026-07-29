Σιγοκαίει για τρεις μήνες η χωματερή στη Σίνδο - Φόβοι για ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία

Από τις καύσεις εκλύονται επικίνδυνες ουσίες όπως διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα, που ρυπαίνουν ατμόσφαιρα, έδαφος και υδροφόρο ορίζοντα

Σιγοκαίει για τρεις μήνες η χωματερή στη Σίνδο - Φόβοι για ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε παράνομη χωματερή κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου συμβαίνουν ανεξέλεγκτες υπόγειες καύσεις απορριμμάτων για περίπου τρεις μήνες.
  • Η ρύπανση απειλεί την ποιότητα του αέρα, το πόσιμο και αρδευτικό νερό, καθώς και την τροφική αλυσίδα μέσω επιπτώσεων σε καλλιέργειες και βοσκότοπους.
  • Η παράνομη χωματερή καλύπτει περί τα 15 στρέμματα και αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.
  • Οι κάτοικοι και ειδικοί ζητούν άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων και πλήρη αποκατάσταση του χώρου λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων.
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Σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί σε παράνομη χωματερή κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στον δήμο Δέλτα, όπου ανεξέλεγκτες υπόγειες καύσεις απορριμμάτων συνεχίζονται εδώ και περίπου τρεις μήνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην περιοχή έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες πλαστικών, στερεών αποβλήτων, φύλλων αμιάντου, αλλά και υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μήνες από την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, τα υλικά εξακολουθούν να σιγοκαίουν κάτω από στρώματα χώματος, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη εστία ρύπανσης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι από τις συνεχείς καύσεις εκλύονται ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, όπως διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα, οι οποίες επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Όπως επισημαίνουν, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στην ποιότητα του αέρα, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν και τις καλλιέργειες, τους βοσκότοπους, καθώς και την ασφάλεια του πόσιμου και αρδευτικού νερού, με πιθανές συνέπειες για ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Η παράνομη χωματερή εκτείνεται σε περίπου 15 στρέμματα και αποτελεί αντικείμενο έρευνας των αρμόδιων Aρχών. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης είχαν εξαρθρώσει οργανωμένη υπόθεση παράνομης απόθεσης αποβλήτων, η οποία, σύμφωνα με τις έρευνες, βρισκόταν σε εξέλιξη από το 2020.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε μικρή απόσταση από τη βιομηχανική ζώνη παραμένουν στοιβαγμένοι τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, εντείνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής. Κάτοικοι και ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρατεταμένη ρύπανση και ζητούν την άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου πριν οι συνέπειες γίνουν ακόμη σοβαρότερες.

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