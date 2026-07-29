Από τα Χανιά στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ τρίχρονο κοριτσάκι με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα

Snapshot Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διασωληνώθηκε λόγω σοβαρής κατάστασης.

Ακολούθησε επείγουσα μεταφορά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για εξειδικευμένη εντατική φροντίδα.

Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας και την επιβίωση του παιδιού. Snapshot powered by AI

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα κοριτσάκι ηλικίας τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Χανιά έπειτα από περιστατικό παραλίγο πνιγμού στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί έκριναν άμεσα ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Αφού διασωληνώθηκε, αποφασίστηκε η επείγουσα μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη και εντατική νοσηλευτική φροντίδα.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, η κατάσταση του μικρού παιδιού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας και την επιβίωσή του.