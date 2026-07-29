Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Δημήτρης Μάνωλης

Μητσοτάκης: Συλλυπητήρια για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γύθειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο, εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν» τονίζει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

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