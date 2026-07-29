Φωτιά στο Ρέθυμνο: Απεγκλωβίζονται άτομα από τον Άγιο Παύλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παροχή συνδρομής και τον απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Έως αυτή τη στιγμή, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 31 άτομα από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

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