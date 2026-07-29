ΗΠΑ: Σχεδίαζε 10 χρόνια τον στραγγαλισμό και βιασμό της κουνιάδας του - Η ανατριχιαστική φωτογραφία

Αρρωστημένες λεπτομέρειες για τον καθηγητή που σκότωσε την κουνιάδα του με την οποία είχε εμμονή τουλάχιστον μία δεκαετία

Δέσποινα Σοφιανίδου

ΗΠΑ: Σχεδίαζε 10 χρόνια τον στραγγαλισμό και βιασμό της κουνιάδας του - Η ανατριχιαστική φωτογραφία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 27χρονος καθηγητής μουσικής Τζόζεφ Χόρνερ σχεδίαζε τη δολοφονία και τον βιασμό της κουνιάδας του, Βικτόρια Κασλ, για τουλάχιστον δέκα χρόνια.
  • Ο Χόρνερ εξασκούνταν στη θανατηφόρα λαβή στραγγαλισμού πριν επιτεθεί στη 25χρονη φοιτήτρια, την οποία στραγγάλισε και βίασε.
  • Η επίθεση συνέβη στις 28 Ιουνίου, όταν ο Χόρνερ παρέσυρε τη Βικτόρια με πρόσχημα να τον βοηθήσει να μετακινήσει ένα πιάνο και την επιτέθηκε από πίσω.
  • Ο δράστης παρέμεινε ψύχραιμος και περίμενε την αστυνομία στο κατώφλι του σπιτιού μετά το έγκλημα, ενώ είχε προηγούμενα διαρρήξει το διαμέρισμα της κουνιάδας του για να δει φωτογραφίες της.
  • Η Βικτόρια Κασλ είχε εκφράσει δημόσια την ευτυχία της για τον γάμο του Χόρνερ με την αδελφή της, τρία χρόνια πριν από την επίθεση.
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Ανατριχίλα προκαλούν όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας και του βιασμού της 25χρονης αδελφής της συζύγου του, με την οποία είχε εμμονή επί χρόνια.

Ο 27χρονος Τζόζεφ Χόρνερ, καθηγητής μουσικής από το Λονγκ Άιλαντ, όπως αποκάλυψαν οι εισαγγελείς σχεδίαζε εδώ και χρόνια τη δολοφονία της κουνιάδας του, φοιτήτριας πανεπιστημίου, Βικτόρια Κασλ και μάλιστα είχε εξασκηθεί στη θανατηφόρα λαβή στραγγαλισμού: εισαγγελείς

Ο Χόρνερ διέρρηξε επανειλημμένα το διαμέρισμα της 25χρονης, που βρίσκεται στον κάτω όροφο του σπιτιού, για να δει «αποκαλυπτικές φωτογραφίες» της κουνιάδας του, πριν διαπράξει τη φρικτή επίθεση στις 28 Ιουνίου, δήλωσαν οι εισαγγελείς της κομητείας Νάσο, καθώς αποσφράγισαν το κατηγορητήριο για φόνο εναντίον του Χόρνερ.

«Πραγματοποίησε το σχέδιό του, το οποίο, όπως ο ίδιος παραδέχεται, σχεδίαζε από το 2017», δήλωσε στο δικαστήριο ο βοηθός εισαγγελέα Αλεξάντερ ΝτεΠάλο. «Στο βίντεο φαίνεται να εξασκείται στη λαβή στραγγαλισμού με την οποία θα την έπιανε». «Ο κατηγορούμενος, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να προκληθεί, επιτέθηκε στο θύμα από πίσω και της εφάρμοσε την ίδια λαβή στραγγαλισμού μέχρι το σώμα της να χαλαρώσει», είπε ο ΝτεΠάλο. «Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος της αφαίρεσε τα ρούχα και τη μετέφερε σε ένα κοντινό κρεβάτι, οπότε και βίασε το θύμα μέχρι να ολοκληρώσει την πράξη του.»

«Στη συνέχεια, περίμενε την αστυνομία στο κατώφλι της εισόδου, ήρεμος και ψύχραιμος», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Χόρνερ στον τόπο του εγκλήματος και μετέφερε εσπευσμένα την Κασλ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σύζυγος του Χόρνερ, η οποία εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε ταξίδι εμφανίστηκε στο δικαστήιοκλαίγοντας, ενώ οι γονείς της την παρηγορούσαν, καθώς ο σύζυγός της δήλωνε αθώος.

Η Κάσλ, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Στόνι Μπρουκ, ζούσε στον κάτω όροφο του σπιτιού της Χόρνερ και της αδελφής της, στο Νορθ Μασαπέκουα. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος για φόνο την παρέσυρε στο θάνατό της ζητώντας της να τον βοηθήσει να μετακινήσει ένα πιάνο – αλλά, αντί για αυτό, της έστησε ενέδρα από πίσω και, σύμφωνα με τις κατηγορίες, διέπραξε την επίθεση.

Μόλις 15 λεπτά πριν από την υποτιθέμενη επίθεση, ο Χόρνερ εξάσκησε τη λαβή στραγγαλισμού σε ένα λούτρινο ζωάκι – και μάλιστα δέχτηκε μια κλήση μέσω FaceTime από τη σύζυγό του αφού την είχε αφήσει αναίσθητη, συμπεριφερόμενος σαν να ήταν όλα φυσιολογικά, πριν προχωρήσει στο βιασμό της κουνιάδας του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, ο κατηγορούμενος συμπεριφερόταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα, σαν να μην είχε μόλις επιτεθεί βίαια στην αδελφή της», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της κομητείας Νάσο, Άνν Ντόνελι.

«Σαν το σώμα της Βικτόρια να μην βρισκόταν ακίνητο ακριβώς έναν όροφο πιο κάτω».

Οι εισαγγελείς δημοσίευσαν επίσης μια φωτογραφία του Χόρνερ, στην οποία φέρεται να εξασκείται στη λαβή στραγγαλισμού πάνω σε ένα ροζ λούτρινο ζωάκι στο σαλόνι του πριν από την επίθεση.

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Σε μια τραγική ειρωνεία, η Καστλ εξέφρασε την ευτυχία της για τον δολοφόνο της, αφού αυτός παντρεύτηκε την αδελφή της, τρία χρόνια πριν από την αποτρόπαια επίθεση.

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