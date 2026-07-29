Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων στο Ρέθυμνο - Πού κάνετε αίτηση

Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου οι πυρόπληκτοι από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου., μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για προσωρινή διαμονή σε κατάλυμα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί επικουρικά προς την Περφιφέρεια και τους Δήμου και αποτελεί προιόν συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση: emergencyhotels.civilprotection.gr,

όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία τους, τον τόπο διαμονής τους, αλλά και τον αριθμό των μελών που θα φιλοξενηθούν, ακόμα και αν υπάρχουν κατοικίδια.