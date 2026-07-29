Ερντογάν: Χωρίς αποδοχή των τουρκικών θέσεων δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό

Καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας 

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Ερντογάν: Χωρίς αποδοχή των τουρκικών θέσεων δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό
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  • Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι καμία επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους.
  • Ο Ερντογάν τόνισε ότι το ζήτημα της Κύπρου αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού.
  • Η Τουρκία αντιτίθεται σε πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες λύσεις που περιόριζαν τον τουρκικό πληθυσμό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν.
  • Η ηρεμία στην Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τον Ερντογάν.
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Στις εξελίξεις γύρω από την Κύπρο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην 'Αγκυρα.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών».

«Το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τη θέση της 'Αγκυρας ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους.

«Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα των Τούρκων της Κύπρου, τα εγγενή δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να οδηγηθεί σε επιτυχία», τόνισε ο Ερντογάν.

«Φυσικά, είναι γνωστό σε όλους ότι οι λύσεις που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Η ηρεμία στο νησί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ

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