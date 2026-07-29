Βραζιλία: Αθλητική ποινή «σταθμός» - Έσπασε το πόδι του αντιπάλου του, θα ξαναπαίξει όταν αναρρώσει

Η άνευ προηγουμένου απόφαση, έχει στόχο να ενισχύσει την επιβολή πειθαρχικών μέτρων για σοβαρούς τραυματισμούς στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Βραζιλία: Αθλητική ποινή «σταθμός» - Έσπασε το πόδι του αντιπάλου του, θα ξαναπαίξει όταν αναρρώσει
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο αμυντικός Βίκτορ Γκαμπριέλ της Ιντερνασιονάλ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έως ότου ο τραυματίας Γκαμπριέλ Πεκ της Κρουζέιρο αναρρώσει πλήρως από το κάταγμα στο πόδι του.
  • Η ποινή αυτή, με ανώτατο όριο 180 ημερών, είναι πρωτοφανής και συνδέει τον αποκλεισμό του δράστη με την ιατρική αποκατάσταση του θύματος.
  • Ο Γκαμπριέλ Πεκ υπέστη κάταγμα στην κνήμη, που απαιτεί χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκτός για 3-4 μήνες.
  • Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Αθλητικής Δικαιοσύνης της Βραζιλίας θέτει νέο προηγούμενο στην επιβολή πειθαρχικών μέτρων για σοβαρούς τραυματισμούς στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
  • Η ποινή πλήττει σημαντικά και τις δύο ομάδες, καθώς η Ιντερνασιονάλ χάνει βασικό αμυντικό σε κρίσιμη φάση και η Κρουζέιρο χάνει παίκτη-κλειδί για αρκετούς μήνες.
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Σε μία πρωτοφανή για τα αθλητικά δεδομένα ποινή προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο Αθλητικής Δικαιοσύνης (STJD) της Βραζιλίας, που κλήθηκε να αποφασίσει για την τιμωρία ενός παίκτη, ο οποίος στη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα προκάλεσε κάταγμα στο πόδι του αντιπάλου του.

Ο αμυντικός της Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε, Βίκτορ Γκαμπριέλ, έχει αποκλειστεί από τους αγώνες έως ότου ο επιθετικός της Κρουζέιρο, Γκαμπριέλ Πεκ, αναρρώσει από το κάταγμα που υπέστη.

Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη, αποτελεί προηγούμενο στην επιβολή πειθαρχικών μέτρων για σοβαρούς τραυματισμούς στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, την περασμένη Τετάρτη.

Στο 13ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, μια επαφή του Βίκτορ Γκαμπριέλ με τον Γκαμπριέλ Πεκ είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αποβολή του αμυντικού λόγω χρήσης υπερβολικής βίας.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός επιβεβαίωσαν κάταγμα στην κνήμη του αριστερού ποδιού, τραυματισμό που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η συνήθης ποινή —η οποία κυμαίνεται από μία έως έξι αγωνιστικές αποκλεισμού σε περιπτώσεις βίαιων φάσεων— ήταν ανεπαρκής δεδομένης της σοβαρότητας του τραυματισμού. Ως εκ τούτου, αποφάσισε ότι ο Βίκτορ Γκαμπριέλ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως ότου ο Γκαμπριέλ Πεκ είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις, με ανώτατο όριο 180 ημερών. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο αμυντικός θα μπορεί να επιστρέψει στους αγώνες μόνο όταν η ιατρική ομάδα της Κρουζέιρο επιβεβαιώσει την πλήρη επανένταξη του επιθετικού στις κανονικές προπονήσεις, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί σε διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταραχή στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι ο Γκάμπριελ Πεκ είχε παρουσιαστεί ως νέα μεταγραφή της Κρουζέιρο από την LA Galaxy στις 7 Ιουλίου και ο αγώνας εναντίον της Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε σηματοδοτούσε το ντεμπούτο του ως βασικός.

Ο τραυματισμός, που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες, αποτελεί πλήγμα τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για τον σύλλογο, ο οποίος πόνταρε στην προσθήκη του για να ενισχύσει την επίθεση στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Η τιμωρία πλήττει επίσης την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, η οποία χάνει έναν από τους βασικούς αμυντικούς της σε μια κρίσιμη φάση της σεζόν. Η ομάδα βρίσκεται στη δέκατη έκτη θέση του πρωταθλήματος της Βραζιλίας, κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, και έχει συσσωρεύσει τέσσερις συνεχόμενες ήττες.

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει πρόσφατα προηγούμενα στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Η απόφαση να συνδεθεί η αποβολή του παραβάτη με το χρόνο αποκατάστασης του θύματος αποσκοπεί στο να θέσει ένα παραδειγματικό κριτήριο και να προστατεύσει τη σωματική ακεραιότητα των παικτών.

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