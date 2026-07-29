ΗΠΑ: Ο Φάουτσι σπάει τη σιωπή με... σιωπή – Επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία

Snapshot Ο Άντονι Φάουτσι επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την προέλευση της πανδημίας Covid-19.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ προωθεί πρόταση για κατηγορία περιφρόνησης του Κογκρέσου κατά του Φάουτσι λόγω της άρνησής του.

Ο Φάουτσι δέχθηκε επικρίσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε τη διαχείριση της πανδημίας και τις επιστημονικές του απόψεις.

Ο πρώην διευθυντής του NIAID έχει λάβει προληπτική προεδρική χάρη από τον Τζο Μπάιντεν που τον προστατεύει από ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις έως το 2025.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης σημειώθηκε ένταση με απομάκρυνση του δικηγόρου του Φάουτσι μετά από παρέμβαση του προέδρου της επιτροπής. Snapshot powered by AI

Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ (NIAID), Άντονι Φάουτσι, επικαλέστηκε το δικαίωμα που του παρέχει η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την προέλευση της πανδημίας Covid-19. Μετά την ακρόαση, ο γερουσιαστής Ραντ Πολ ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει πρόταση για την απαγγελία κατηγορίας περί περιφρόνησης του Κογκρέσου.

«Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην επιτροπή την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά την κατηγορία της περιφρόνησης του Κογκρέσου», δήλωσε ο Ραντ Πολ στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι ο Φάουτσι επικαλέστηκε περισσότερες από 100 φορές την προστασία από την αυτοενοχοποίηση που προβλέπει η Πέμπτη Τροπολογία.

Αντιπαράθεση για την πανδημία

Η άρνηση του Φάουτσι να απαντήσει στις ερωτήσεις έδωσε την ευκαιρία τόσο στους Ρεπουμπλικανούς όσο και στους Δημοκρατικούς να παρουσιάσουν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της πανδημίας και τον ρόλο του ίδιου του επιστήμονα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του 86χρονου πλέον ανοσολόγου, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τη δημόσια υπηρεσία, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο Φάουτσι είχε «παράλογες ιδέες» για την αντιμετώπιση της πανδημίας το 2020.

Ο Φάουτσι επικαλείται την Πέμπτη Τροπολογία

Κατά την έναρξη της κατάθεσής του, ο Φάουτσι κατηγόρησε τον Ραντ Πολ ότι έχει μια «ανισόρροπη εμμονή» μαζί του και εξήγησε πως γι' αυτό επέλεξε να ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα να μη δώσει απαντήσεις που θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν.

Ο Ραντ Πολ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί πως ο Φάουτσι θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή και έχει ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει το ενδεχόμενο ποινικής δίωξής του. Τον κατηγορεί ότι χρηματοδότησε στην Κίνα έρευνα η οποία οδήγησε στην πανδημία και στη συνέχεια είπε ψέματα στο Κογκρέσο. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν τεκμηριωθεί, ενώ ο Φάουτσι τους έχει διαψεύσει κατ' επανάληψη.

Στη σύντομη εισαγωγική του δήλωση, ο πρώην επικεφαλής του NIAID υπενθύμισε ότι στα 38 χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι του Ινστιτούτου κατέθεσε περισσότερες από 200 φορές ενώπιον του Κογκρέσου.

«Πάντα πίστευα στην αξία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τον σεβόμουν. Ωστόσο, δεδομένης της εμφανώς εμμονικής στάσης του γερουσιαστή Πολ να επιδιώκει τη δίωξή μου, των επανειλημμένων δυσφημιστικών σχολίων του και της πρόσφατης δημοσιοποίησης του προσωπικού μου ημερολογίου χωρίς περικοπές, που είχε στόχο να με εκφοβίσει και να με διαπομπεύσει, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός λόγος που με κάλεσε ενώπιον της επιτροπής είναι να με οδηγήσει να πω κάτι που θα ενισχύσει τους δημόσιους ισχυρισμούς του ότι πρέπει να καταλήξω, όπως λέει ο ίδιος, "πίσω από τα κάγκελα"», ανέφερε.

Προεδρική χάρη από τον Μπάιντεν

Ο Φάουτσι έχει λάβει προληπτική προεδρική χάρη από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, η οποία τον προστατεύει αποκλειστικά από ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις για πράξεις που φέρεται να διέπραξε έως τις 19 Ιανουαρίου 2025, ημερομηνία έκδοσης της χάρης.

Ένταση στην ακρόαση

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση όταν ο δικηγόρος του Φάουτσι, Ντέιβιντ Σέρτλερ, επιχείρησε να παρέμβει σχετικά με τις «συνέπειες» που άφησε να εννοηθούν ο Ραντ Πολ.

«Άλλη μία λέξη και θα απομακρυνθείτε από την αίθουσα!», προειδοποίησε ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο συνήγορος συνέχισε να μιλά και τελικά απομακρύνθηκε από το προσωπικό ασφαλείας.

Νέα επίθεση από τον Τραμπ

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο Φάουτσι έλαβε «πάρα πολλές λανθασμένες αποφάσεις» κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Τον κληρονόμησα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός βασιζόμουν όλο και λιγότερο στις συμβουλές του. Έκανε πολλά λάθη, όπως η στάση του για τις μάσκες», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα Operation Warp Speed, το οποίο επιτάχυνε την ανάπτυξη των εμβολίων κατά της Covid-19, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αποτέλεσε «μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος», προσθέτοντας ότι «σε αυτό το θέμα παρέκαμψα τον Φάουτσι, γιατί οι ιδέες του ήταν παράλογες».

Διαβάστε επίσης