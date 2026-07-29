Ηράκλειο: Συναγερμός στα Μάλια για τουρίστα που αγνοείται

Snapshot Αγνοείται 20χρονος λουόμενος στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων Κρήτης από το απόγευμα της Τετάρτης.

Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επαγγελματίες αλιείς και εθελοντές με τις βάρκες τους.

Οι συνθήκες της εξαφάνισης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Σε έξελιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων Ηρακλείου, καθώς αγνοείται λουόμενος τουρίστας τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σκάφη του Λιμενικού Σώματος έχουν στήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 20χρονου αγνοούμενου, ενώ συνδράμουν επαγγελματίες αλιείς με τις βάρκες τους και εθελοντές.

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