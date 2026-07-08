Αγνοείται Ελληνίδα στη Βενεζουέλα μετά τους φονικούς σεισμούς

Snapshot Μια Ελληνίδα αγνοείται στη Βενεζουέλα μετά από δύο σεισμούς μεγέθους 7,3 και 7,5 Ρίχτερ πριν από 13 ημέρες.

Οι σωστικές προσπάθειες δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα και η επικοινωνία μαζί της έχει διακοπεί.

Η κατάρρευση των κρατικών δομών στη Βενεζουέλα δυσκολεύει την καταγραφή και τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Η ελληνική κοινότητα αρχικά πίστευε ότι όλοι οι Έλληνες στη χώρα είναι ασφαλείς, αλλά ο ακριβής αριθμός και τα στοιχεία των αγνοουμένων παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης μιας Ελληνίδας στη Βενεζουέλα καθώς δεν έχει δώσει σημεία ζωής μετά τους δύο σεισμούς που σημειώθηκαν πριν 13 ημέρες, μεγέθους 7,3 και 7,5 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, δεν έχει υπάρξει κανένα νέο ή επικοινωνία από την ίδια, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινότητα και το ελληνικό προξενείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η επικοινωνία με την ίδια έχει διακοπεί, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.

Η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της κατάρρευσης των κρατικών δομών στη χώρα, που δυσχεραίνει την καταγραφή και τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτες εκτιμήσεις του προέδρου της ελληνικής κοινότητας αλλά και η πρεσβεία ήταν πως όλοι οι συμπατριώτες μας στη Βενεζουέλα ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο είναι αδιευκρίνιστο το πόσοι είναι οι αγνοούμενοι αλλά και ποιοι.