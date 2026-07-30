Παναθηναϊκός: Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, δημοσιεύοντας φωτογραφία του χαρισματικού γκαρντ μαζί με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την απόκτηση του Φρανσίσκο
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη κίνηση με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο κι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γάλλο γκαρντ, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία χαρακτηριστική φωτογραφία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Με αυτή την κίνηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ουσιαστικά προανήγγειλε την άφιξη του 28χρονου γκαρντ στην Αθήνα, η οποία αναμένεται σε λίγη ώρα.

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