Αρεόπολη: Ο διευθυντής και γιατρός του Κέντρου Υγείας έσπευσε σε περιστατικό οδηγώντας ασθενοφόρο

Οδήγησε ο ίδιος το ασθενοφόρο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία στα Σπήλαια Διρού

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αρεόπολη: Ο διευθυντής και γιατρός του Κέντρου Υγείας έσπευσε σε περιστατικό οδηγώντας ασθενοφόρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, κ. Ανάργυρος Μαριόλης, οδήγησε ο ίδιος το ασθενοφόρο για να παράσχει βοήθεια σε τραυματία στα Σπήλαια Διρού.
  • Η νεαρή κοπέλα υπέστη πτώση και λιποθυμικό επεισόδιο, με άμεση παρέμβαση γιατρών και γρήγορη άφιξη ασθενοφόρου.
  • Ο κ. Μαριόλης, τιμημένος ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός παγκοσμίως το 2021, εξέτασε και μετέφερε την ασθενή με ταχύτητα και επαγγελματισμό.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει την αφοσίωση και το καθήκον των γιατρών, ανεξάρτητα από τα βραβεία και τις διακρίσεις τους.
  • Η παρουσία και η αντίδραση του κ. Μαριόλη επιβεβαιώνουν την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς στην ιατρική φροντίδα.
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Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας για μια νεαρή κοπέλα στα σπήλαια του Διρού στην Αρεόπολη, ανέδειξε με τον πιο έμπρακτο τρόπο την αφοσίωση στο ιατρικό λειτούργημα. Ενώ η κοπέλα περίμενε στην περιοχή για να επισκεφθεί το σπήλαιο, υπέστη πτώση στα σκαλοπάτια με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυρα, στην προσπάθειά της να σηκωθεί, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και έπεσε ξανά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και μια γιατρός εκτός υπηρεσίας, η οποία έσπευσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος στεκόταν γύρω της για να της προσφέρει σκιά, νερό και κουράγιο.

Χάρη στην άμεση κλήση που πραγματοποίησε πολίτης προς το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης, το ασθενοφόρο βρέθηκε στο σημείο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε στους παρευρισκομένους το γεγονός ότι ο οδηγός του οχήματος φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο. Ο οδηγός αποδείχθηκε ότι ήταν ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA, είχε αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019, ενώ έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών.

Ο διακεκριμένος γιατρός κατέβηκε από το όχημα μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και εξέτασαν άμεσα την ασθενή με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να βεβαιωθούν ότι η κατάστασή της είναι σταθερή. Αμέσως μετά την τοποθέτησαν στο εσωτερικό του ασθενοφόρου, με τον κ. Μαριόλη να ξαναμπαίνει στη θέση του οδηγού για να την οδηγήσει με ασφάλεια προς το Κέντρο Υγείας. Το περιστατικό αυτό εξέπληξε τους παρευρισκομένους, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από την ανιδιοτελή προσφορά και την αφοσίωση στο καθήκον, ακόμη και στις πιο απλές στιγμές.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«"Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;

Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.

Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρωτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.

Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.

Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.

Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.

Στην εύλογη απορία όλων μας "ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;" μας ήρθε η απάντηση:

"Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών..........."

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.

Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.

Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.

Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα"».

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