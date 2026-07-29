Μαύρη μέρα για την Πυροσβεστική - Τρεις νεκροί πυροσβέστες, τρεις τραυματίες

Snapshot Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δύο από αυτούς σε φωτιά στο Ρέθυμνο και ένας από παθολογικά αίτια στο Γύθειο.

Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και απανθρακώθηκαν στο Ρέθυμνο ενώ επιχειρούσαν στην πυρκαγιά.

Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε πύρινα μέτωπα, δύο στη Σητεία με ελαφρά εγκαύματα και ένας στο Πλωμάρι με κάταγμα στο πόδι.

Ο θάνατος του πυροσβέστη στο Γύθειο δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τη φωτιά, αλλά αναμένεται νεκροψία για το ακριβές αίτιο.

Τα πυροσβεστικά οχήματα στη Σητεία καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Την απώλεια τριών πυροσβεστών θρηνεί σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, δύο εξ αυτών στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και ένας στην πυρκαγιά στο Γύθειο.

Την ίδια ώρα, τρεις ακόμα πυροσβέστες τραυματίστηκαν στα πύρινα μέτωπα, με δύο από αυτούς να τραυματίζονται στη Σητεία, ενώ ο τρίτος υπέστη κάταγμα στο πόδι στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης.

Εγκλωβίστηκαν στις φλόγες οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

Ειδικότερα, οι δύο πυροσβέστες στην Κρήτη -ένας 25χρονος και ένας 58χρονος- βρίσκονταν στο πυροσβεστικό τους όχημα στην περιοχή Σαχτούρια στον δήμο του Αγίου Βασιλείου και επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς, όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Οι δυο τους αποβιβάστηκαν από το όχημα, προκειμένου να γλιτώσουν, κάτι που ωστόσο δεν κατάφεραν και απανθρακώθηκαν, βυθίζοντας το Σώμα τους και την τοπική κοινωνία στο πένθος. Βίντεο με το καμένο όχημα έφερε στη δημοσιότητα το τοπικό μέσο ekriti.

Από παθολογικά αίτια ο νεκρός στο Γύθειο

Την ίδια ώρα, τη ζωή του έχασε και 27χρονος πυροσβέστης στο Γύθειο, από παθολογικά αίτια. Ο ίδιος καταγόταν από το Αγρίνιο προς το παρόν δεν φαίνεται να σχετίζεται ο θάνατός του με τη φωτιά. Ωστόσο, η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί θα διαπιστώσει αν ο θάνατός του επήλθε από ανακοπή ή άλλου είδους παθολογικό αίτιο ή συνδέεται με κάποιο τρόπο με τη φωτιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης».

Όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού ο πυροσβέστης «παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τρεις ακόμα τραυματίες πυροσβέστες

Παράλληλα, τρεις ακόμα πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν απο τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα. Οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο και διακομίζονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ οι συνάδελφοί τους συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για την οριοθέτηση της φωτιάς.

Ο τρίτος πυροσβέστης τραυματίστηκε στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

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