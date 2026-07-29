Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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- Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.
- Η φωτιά εντοπίζεται στη θέση Πάτημα.
- Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Η φωτιά καίει στη θέση Πάτημα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, όπως επίσης και 15 οχήματα.
Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
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