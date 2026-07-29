Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η φωτιά εντοπίζεται στη θέση Πάτημα.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η φωτιά καίει στη θέση Πάτημα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, όπως επίσης και 15 οχήματα.

Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.