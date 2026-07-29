Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο: Πώς πέθανε στο πεδίο ο 26χρονος υποδιοικητής

Snapshot Ένας 26χρονος υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο πέθανε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγερανού.

Ο νεαρός πυροσβέστης είχε διακριθεί στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Αξιωματικών, με επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα από το 2017.

Ο θάνατός του δεν φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη φωτιά, καθώς βρισκόταν σε περιοχή χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς.

Τα αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν από ιατροδικαστή, με πιθανές αιτίες ανακοπή καρδιάς, παθολογικά αίτια ή εισπνευστικά εγκαύματα. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 26χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στην περιοχή όπου επιχειρούσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Αγερανό.

Ο νεαρός πυροσβέστης, με σημαντική πορεία παρά το νεαρό της ηλικίας του, υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα και είχε διακριθεί για την επίδοσή του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, ο 26χρονος πυροσβέστης είχε ακολουθήσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του δεν συνδέεται άμεσα με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή του Αγερανού, στον Δήμο Γυθείου. Ο 26χρονος βρισκόταν στο σημείο των επιχειρήσεων, ωστόσο σε περιοχή όπου δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν από τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα εξετάσει αν προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, άλλο παθολογικό αίτιο ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκαύματα.

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