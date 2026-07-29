Γιώργος Χατζηδάκις: Τι απαντάει για τον «Γιάννη τον Φονιά» και τον Μανώλη Μητσιά

Snapshot Ο Γιώργος Χατζηδάκιςευκρινίζει ότι δεν απαγόρευσε ποτέ στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το τραγούδι «Γιάννης ο Φονιάς».

Η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε συγκεκριμένη σειρά συναυλιών και όχι τον ίδιο τον ερμηνευτή.

Όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν μήνες νωρίτερα ότι δεν είχε δοθεί άδεια για τη χρήση έργων του Μάνου Χατζηδάκι στις συγκεκριμένες συναυλίες.

Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και σε όσους αυτοί όρισαν να τους εκπροσωπούν, όχι στους ερμηνευτές ή το κοινό.

Ο Γιώργος Χατζηδάκις υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας και απορρίπτει τις ψευδείς εντυπώσεις που δημιουργούνται γύρω από το θέμα. Snapshot powered by AI

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο γιος του Μάνου Χτζιδάκι, Γιώργος μετά το περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις, διχάζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και το κοινό, όταν ο Μανώλης Μητσιάς, σε συναυλία του, απήγγειλε αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον Φονιά», επικαλούμενος απαγόρευση του κληρονόμου του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

Σε δήλωσή του, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, κάνει λόγο για ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξηγεί ότι η απαγόρευση ποτέ δεν περιελάμβανε τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρία παραγωγής που διοργανώνει τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών του ερμηνευτή.

Μάλιστα, κάνει λόγο για δημιουργία ψευδών εντυπώσεων, καθώς όπως υποστηρίζει όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν μήνες νωρίτερα, ότι δεν είχε δοθεί άδεια να συμπεριληφθούν έργα του Χατζηδάκι στις συγκεκριμένες συναυλίες.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκι

Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις