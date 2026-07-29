Φωτιές: Τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη - Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική

Snapshot Σε πέντε περιοχές της Ελλάδας μαίνονται ενεργά πύρινα μέτωπα, με τη φωτιά στο Ρέθυμνο να προκαλεί τον θάνατο δύο πυροσβεστών και να παραμένει ανεξέλεγκτη.

Οι αρχές έχουν εκκενώσει πολλούς οικισμούς στο Ρέθυμνο, ενώ συνεχίζονται απομακρύνσεις κατοίκων.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρου, ενώ αποστέλλονται συνεχώς μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112.

Η φωτιά στην Πάρο έχει οριοθετηθεί, αλλά παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες που απαιτούν συνεχή επιχειρησιακή παρουσία.

Στη φωτιά στο Γύθειο έχασε τη ζωή του ένας πυροσβέστης, ενώ η φωτιά εκεί έχει πλέον οριοθετηθεί. Snapshot powered by AI

Σε πέντε περιοχές παραμένουν σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει, με ορισμένες από τις φωτιές αυτές να εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν τη μάχη για την κατάσβεσή τους.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκφράζονται φόβοι για την οριοθέτησή της, καθώς μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα και ήδη αρκετοί είναι οι οικισμοί που έχουν εκκενωθεί, την ώρα που οι αρχές του Λιμενικού απεγκλωβίζουν και κόσμο από θαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρου.

Συνεχή τα 112 στον δήμο Αγίου Βασιλείου

Τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών είναι συνεχή, με πιο πρόσφατο αυτό που εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Ορνέ, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν προς το Χωρδάκι Αμαρίου.

Λίγο νωρίτερα, εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Αγίας Γαλήνης. Κάτοικοι και επισκέπτες του δημοφιλούς τουριστικού θερέτρου έλαβαν εντολή εκκένωσης της περιοχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να κατευθυνούν προς το γειτονικό Τυμπάκι, στον νομό Ηρακλείου, ενώ όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο από τον οικισμό.

Υπενθυμίζεται ότι:

στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,

στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,

στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σητεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επειχειρούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν απο τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα.

Οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο και διακομίζονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ οι συνάδελφοί τους συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για την οριοθέτηση της φωτιάς.

Τραυματίας πυροσβέστης και στο Πλωμάρι

Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στο Πλωμάρι Μυτιλήνης, στην οποία επίσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πυροσβέστης υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Τα μέτωπα της φωτιάς που είναι ενεργά είναι δύο, τα οποία παρουσιάζουν σταδιακά καλύτερη εικόνα, αλλά ακόμα δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Ενεργές εστίες και στην Πάρο - Καλύτερη εικόνα στο Μορόνι

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Πάρο έχει οριοθετηθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα ενεργές διάσπαρτες εστίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή τους.

Ενεργό παραμένει το μέτωπο της πυρκαγιάς και στο Μορόνι Ηρακλείου, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, αν και η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Νεκρός πυροσβέστης και στο Γύθειο

Σημειώνεται ότι, ένας 27χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και στη φωτιά που ξέσπασε στο Γύθειο και η οποία έχει πλέον οριοθετηθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης».

Όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, αφού ο πυροσβέστης «παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

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