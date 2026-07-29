Κρήτη: Επίθεση σε γυναίκα οδηγό του Αστικού ΚΤΕΛ – Την κατέβασαν από το λεωφορείο και τη χτύπησαν
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου η επίθεση που δέχτηκε γυναίκα οδηγός του Αστικού ΚΤΕΛ.
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