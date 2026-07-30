Συναγερμός στη Χιλή: Δεκάδες κρούσματα χανταϊού - Φόβοι για εξάπλωση του φονικού ιού

Snapshot Η Χιλή κήρυξε πανεθνικό υγειονομικό συναγερμό για τον θανατηφόρο χανταϊό, ο οποίος θα διαρκέσει έως το 2027.

Το ποσοστό θνησιμότητας από τον χανταϊό στη Χιλή αυξήθηκε από 18% σε 39% μέσα σε έναν χρόνο, με 46 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 18 θανάτους.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από την εισπνοή σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών και προσβάλει κυρίως τους πνεύμονες.

Ο υγειονομικός συναγερμός καλύπτει 13 από τις 16 περιφέρειες της χώρας, από την Ατακάμα έως το Μαγκαγιάνες.

Το υπουργείο Υγείας της Χιλής καλεί σε αυστηρά μέτρα προφύλαξης, όπως αποφυγή επαφής με τρωκτικά και σωστό καθαρισμό και αερισμό χώρων. Snapshot powered by AI

Ο θανατηφόρος χανταϊός (hantavirus) οδήγησε τη Χιλή στην κήρυξη πανεθνικού υγειονομικού συναγερμού, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως το 2027.

Το υπουργείο Υγείας της Χιλής εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο για την εξάπλωση του ιού, ο οποίος απασχόλησε τη διεθνή επικαιρότητα νωρίτερα φέτος, μετά από κρούσματα που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό θνησιμότητας από τον χανταϊό στη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα είχαν καταγραφεί 46 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 18 θάνατοι, με τη θνησιμότητα να εκτοξεύεται από 18% σε 39% μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Κρούσματα έχουν εντοπιστεί στις περιφέρειες Βαλπαραΐσο, Μητροπολιτική, Ο'Χίγκινς, Μάουλε, Νιούμπλε, Μπιομπίο, Αραουκανία, Λος Ρίος, Λος Λάγκος και Αϊσέν.

Η μόλυνση από τον χανταϊό προκαλείται κυρίως από την εισπνοή αερομεταφερόμενων σωματιδίων που προέρχονται από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό και προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες. Αν και σπανιότερα, μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών από μολυσμένα τρωκτικά.

Σύμφωνα με το ισπανόφωνο μέσο InfoBae, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το υπουργείο Υγείας της Χιλής κηρύσσει υγειονομικό συναγερμό σε 13 από τις 16 περιφέρειες της χώρας.

Το μέτρο καλύπτει την περιοχή από την Ατακάμα έως το Μαγκαγιάνες και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Η υφυπουργός Δημόσιας Υγείας, Δρ. Αλεχάνδρα Πισάρο, δήλωσε σχετικά:

«Ο χανταϊός προκαλεί μια νόσο που είναι ενδημική στη Χιλή και μεταδίδεται από τον μακρόουρο πυγμαίο αρουραίο του ρυζιού, ο οποίος ζει σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ως υπουργείο παρακολουθούμε συνεχώς τη συμπεριφορά του ιού και είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς φέτος η θνησιμότητά του έχει αυξηθεί. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να κηρύξουμε υγειονομικό συναγερμό».

Η ίδια πρόσθεσε:

«Ο χανταϊός δεν είναι αποκλειστικά ιός του καλοκαιριού, καθώς το συγκεκριμένο τρωκτικό υπάρχει όλο τον χρόνο. Για αυτό καλούμε όλους να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προφύλαξης: να αποφεύγουν την επαφή με τρωκτικά, να αερίζουν τα σπίτια πριν εισέλθουν σε αυτά αν ήταν κλειστά για μεγάλο διάστημα, να καθαρίζουν αχρησιμοποίητους χώρους με νερό και χλωρίνη και να διατηρούν τα απορρίμματα καλυμμένα και τα τρόφιμα σωστά αποθηκευμένα».

Ο χανταϊός βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας τον περασμένο Μάιο, όταν καταγράφηκε συρροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τουλάχιστον 11 επιβεβαιωμένες λοιμώξεις μεταξύ των επιβατών, εκ των οποίων τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Τότε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δηλώσει ότι δεν αναμένει η συγκεκριμένη έξαρση να εξελιχθεί σε επιδημία. Ο διευθυντής του τμήματος Συντονισμού Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης του ΠΟΥ, Δρ. Αμπντιραχμάν Μαχαμούντ, είχε επισημάνει ως παράδειγμα ανάλογη έξαρση που σημειώθηκε στην Αργεντινή την περίοδο 2018-2019, όταν είχαν καταγραφεί 34 κρούσματα.