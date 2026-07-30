Πυρηνικά και νερό: Μια σχέση εξάρτησης, πάει χαρούμενη στην Λάρισα η Καρυστιανού

Υπουργικό υπό την θλίψη της απώλειας τριών πυροσβεστών σήμερα. Δυστυχώς ήρθε αυτή μέρα, παρ’ ότι τα πράγματα πήγαιναν συγκριτικά καλά φέτος το καλοκαίρι. Από το μενού του τελευταίου υπουργικού, λίγο πριν τις ολιγοήμερες διακοπές του Αυγούστου, ξεχωρίζουν δύο εισηγήσεις: Η πρώτη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Και η δεύτερη πάλι από Παπασταύρου για την Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος στο κάθε χωριό/δήμος και διαφορετική διαχείριση του νερού, και να κάνει κάτι και με το χαμένο νερό του υδροφόρου ορίζοντα σε αγροτικές περιοχές. Δεν θα είναι εύκολο. Ο καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τα προβλήματα και όλοι μαζί γκρινιάζουν.

Συνδέσεις

Οι δύο αυτές εισηγήσεις συνδέονται. Πυρηνική ενέργεια και διαχείριση του νερού. Αν ο στόχος είναι η Ελλάδα να μπει στο κλαμπ των χωρών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από μέσω πυρηνικής, το υπόδειγμα της Ουγγαρίας είναι μια εικόνα απ’ το μέλλον. Οι Ούγγροι αναγκάστηκαν να διακόψουν τον έναν από τους τέσσερις αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Paks

επειδή μειώθηκε αισθητά η στάθμη του Δούναβη.

Το ποτάμι αποτελεί τη βασική πηγή νερού για την ψύξη των εγκαταστάσεων και η σημαντική μείωση της στάθμης του δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Ο Paks διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής συνολικής ισχύος 2 γιγαβάτ, και παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία.

Κι ο Δούναβης, είναι το μοναδικό πολύ μεγάλο ποτάμι της Ευρώπης.

Η μείωση του νερού εξαιτίας της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών έχει δημιουργήσει προβλήματα και στις μεταφορές εμπορευμάτων, αλλά και ανθρώπων καθώς αποτελεί δημοφιλές χώρο για κρουαζιέρες σε όσους δεν έχουν την τύχη, ούτε και το πορτοφόλι να απολαμβάνουν το breeze του Αιγαίου.

Έταξε

Πριν την τραγωδία με τους τρεις πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γύθειο, ο Πρωθυπουργός είχε την χαρά να επισκεφτεί με άλλη διάθεση

το ακριτικό Αγαθονήσι. Πέρασε καλά εκεί. Τους άκουσε όλους

και έταξε.

-«Θα σας φτιάξω το λιμάνι, έτσι όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει»

-«Άκουσα και το ζήτημα του ακτοπλοϊκού καταφυγίου. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, και προφανώς έχουμε κάθε λόγο και κίνητρο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους αλιείς μας εδώ στο νησί».-«Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά»

-«Λείπουν ειδικότητες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου τα παιδιά να μπορούν τουλάχιστον να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο εδώ. Θα μιλήσω με τη Σοφία Ζαχαράκη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

-«Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα. Και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης».

Κουνάει μαντήλι

Στα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης εν των μεταξύ συμβαίνουν πραγματάκια. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός,

το μοναδικό πρόσωπο στο κόμμα Καρυστιανού με υψηλή αναγνωσιμότητα, όχι απλά κούνησε μαντήλι από την θέση εκπροσώπου τύπου της «Ελπίδας», αλλά έκανε και βαρύτατες καταγγελίες για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων.

«Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω» σημείωσε ο Αυγερινός ξεκαθαρίζοντας ότι προς το παρόν επιλέγει να πάει για λίγες μέρες διακοπές .

Την ίδια στιγμή η κ. Καρυστιανού δέχτηκε άλλο ένα ηχηρό χαστούκι από τον πατέρα των διδύμων που έχασαν την ζωή τους στα Τέμπη, Νίκο Πλακιά, για το ύφος και το ήθος της φωτογραφίας/ανάρτησής στα σόσιαλ.

Υπενθυμίζεται ότι στην Λάρισα διεξάγεται η δίκη για τους θανάτους 57 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και το παιδί της Καρυστιανού, εξαιτίας της σύγκρουσης των τραίνων στα Τέμπη το 2023.

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, ο κατήφορος για το κόμμα της «Ελπίδας» δεν φαίνεται να έχει τέλος. Και να φανταστεί κανείς ότι ένα χρόνο πριν βγει στον αφρό, οι κρυφές δημοσκοπήσεις της έδιναν ακόμα και 28%.

Στη γύρα

Ολ’ αυτά δίνουν ελπίδα στον Πρόεδρο Ανδρουλάκη ο οποίος συνεχίζει το μάζεμα οτιδήποτε περισσεύει απ’ τον πολιτικό χάρτη, χωρίς κανένα φίλτρο. Στόχος κυρίως βουλευτές που έφυγαν απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους θέλει ο Αλέξης.

Ολυμπία Τελιογιορίδου της Καστοριάς, Κυριακή Μάλαμα της Χαλκιδικής, Αυλωνίτης της Κέρκυρας, και Γιώτα Πούλου της Βοιωτίας δημιουργούν ηλεκτροσόκ στους πασόκους που άντεξαν τρία μνημόνια και έχουν βγει στα κάγκελα των σόσιαλ μ’ αυτά που βλέπουν να έρχονται. Όμως ο Πρόεδρος δεν ακούει τίποτα. Πιστεύει ότι μάζευε κι ας είν’ και ρώγες θα φέρουν ψήφους στο ΠΑΣΟΚ τους οποίους δεν θα τους είχε.

Το ισοζύγιο πόσους θα φέρουν/πόσους θα διώξουν μένει ν ’αποδειχτεί το βράδυ των εκλογών.

Σας φιλώ

Η Πυθία