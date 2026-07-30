Φωτιά στο Μενίδι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στο Μενίδι.
Στο σημείο μεταβαίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ οι άνεμοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο
09:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Φωτιά σε διώροφο σπίτι στο χωριό Καλαφατιώνες
09:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
08:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η «Οδύσσεια» έσπασε το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office
08:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Νέος κύκλος πληρωμών - Ποιο ποσό καταβάλλεται
06:52 ∙ LIFESTYLE