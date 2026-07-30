Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στο Μενίδι.

Στο σημείο μεταβαίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ οι άνεμοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.