Γλυκά Νερά: 40χρονος έκλεβε καντήλια από κοιμητήριο

Snapshot Συνελήφθη 40χρονος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από το κοιμητήριο στα Γλυκά Νερά.

Ο δράστης εντοπίστηκε ενώ προσπαθούσε να εισέλθει στο κοιμητήριο αναρριχώμενος στον τοίχο.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε μεγάλα καντήλια, επτά κορνίζες, δύο θυμιατά και διαρρηκτικά εργαλεία στην κατοχή του.

Ο 40χρονος είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές από τις αρχές του έτους, κυρίως μπρούτζινα καντήλια.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο πέρασαν αστυνομικοί του ΑΤ Παιανίας, για κλοπές από το νεκροταφείο στα Γλυκά Νερά. Ο 40χρονος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το Κοιμητήριο Παιανίας, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, η οποία εντόπισε και ακινητοποίησε τον 40χρονο, τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον τοίχο του Κοιμητηρίου για να εισέλθει με σκοπό την κλοπή.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, σάκος με πέντε μεγάλα καντήλια, επτά κορνίζες, δύο θυμιατά και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος από τις αρχές του τρέχοντος έτους, διέπραττε κλοπές κυρίως μπρούτζινων καντηλιών από το Κοιμητήριο των Γλυκών Νερών, ενώ από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.