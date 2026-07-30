Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο

Snapshot Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο της Ελευθερούπολης, Καβάλα.

Το όχημα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο νεαρός ήταν κάτοικος του δήμου Παγγαίου.

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην είσοδο της Ελευθερούπολης, στην Καβάλα, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το proininews.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα ο νεαρός να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 24χρονος ήταν κάτοικος του δήμου Παγγαίου.

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