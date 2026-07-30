Οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί η Ανδρομέδα δημιουργεί λιγότερα άστρα

Snapshot Η δημιουργία νέων άστρων στον γαλαξία της Ανδρομέδας μειώνεται σταθερά τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια, με επιτάχυνση της πτώσης τα τελευταία 40 εκατομμύρια χρόνια.

Η μελέτη βασίστηκε σε παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, που ανέλυσε περίπου 200 εκατομμύρια άστρα σε δύο τρίτα του δίσκου της Ανδρομέδας.

Η πτώση της αστρικής δημιουργίας συνδέεται κυρίως με τη μειωμένη δραστηριότητα σε ένα δακτύλιο σχηματισμού άστρων σε απόσταση 32.000 ετών φωτός από το κέντρο του γαλαξία.

Ο μικρός δορυφορικός γαλαξίας Μ32 μπορεί να έχει επηρεάσει τη μείωση της δημιουργίας άστρων στην Ανδρομέδα, αλλά η ακριβής σχέση παραμένει αβέβαιη.

Μελλοντικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Nancy Grace Roman Space Telescope, αναμένεται να προσφέρουν πιο λεπτομερή εικόνα της εξέλιξης του γαλαξία της Ανδρομέδας. Snapshot powered by AI

Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ένας από τους πιο κοντινούς μεγάλους γαλαξίες στον Γαλαξία μας, παρουσιάζει μια σταθερή μείωση στη δημιουργία νέων άστρων εδώ και περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια, ενώ η πτώση έγινε ακόμη πιο έντονη τα τελευταία 40 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη που βασίστηκε σε παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble Space Telescope.

Η Ανδρομέδα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, γεγονός που επιτρέπει στους αστρονόμους να μελετούν με μεγάλη λεπτομέρεια μεμονωμένα άστρα στο εσωτερικό του δίσκου της. Αυτό την καθιστά ένα μοναδικό «εργαστήριο» για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γαλαξίες αλλάζουν και εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Astrophysical Journal, συνδύασε δεδομένα από δύο μεγάλες αποστολές παρατήρησης του Χαμπλ: το Panchromatic Hubble Andromeda Treasury και το Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν περίπου τα δύο τρίτα του δίσκου της Ανδρομέδας και να αναλύσουν την ιστορία περίπου 200 εκατομμυρίων άστρων.

Τα άστρα αποκαλύπτουν το παρελθόν της Ανδρομέδας

Η μελέτη βασίστηκε στην ιδέα ότι τα άστρα λειτουργούν σαν «απολιθώματα» της ιστορίας ενός γαλαξία. Τα νεαρά, θερμά και μπλε άστρα δείχνουν περιοχές όπου η δημιουργία νέων άστρων συνεχίζεται, ενώ τα παλαιότερα και πιο κόκκινα άστρα αποκαλύπτουν περιοχές όπου η δραστηριότητα έχει μειωθεί.

Για να ανασυνθέσουν την πρόσφατη εξέλιξη της Ανδρομέδας, οι ερευνητές χώρισαν τον γαλαξία σε χιλιάδες μικρές περιοχές, περίπου 300 έτη φωτός σε κάθε πλευρά. Στη συνέχεια εξέτασαν την αναλογία νεότερων και γηραιότερων άστρων σε κάθε τμήμα.

«Πρέπει να μετράμε τα μεμονωμένα άστρα, επειδή αποτελούν το απολιθωμένο αρχείο του σχηματισμού του γαλαξία», δήλωσε ο αστρονόμος Μπεν Γουίλιαμς από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Όπως εξήγησε, το Χαμπλ είναι το μοναδικό τηλεσκόπιο που μπορεί να προσφέρει τόσο υψηλή ανάλυση σε μια τόσο μεγάλη περιοχή της Ανδρομέδας.

Από την έντονη δραστηριότητα στην επιβράδυνση

Παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι η Ανδρομέδα πέρασε μια περίοδο έντονης δημιουργίας άστρων πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, πιθανότατα εξαιτίας μιας αλληλεπίδρασης ή συγχώνευσης με έναν άλλο γαλαξία.

Η νέα μελέτη εστιάζει στη σταδιακή αλλαγή που ακολούθησε αυτή την ενεργή περίοδο.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια η Ανδρομέδα δημιουργούσε νέα άστρα με ρυθμό περίπου μία ηλιακή μάζα τον χρόνο. Πριν από 40 εκατομμύρια χρόνια, ο ρυθμός αυτός είχε μειωθεί περίπου στο μισό.

Σήμερα, η παραγωγή νέων άστρων είναι ακόμη χαμηλότερη και φτάνει περίπου το ένα πέμπτο της μάζας του Ήλιου κάθε χρόνο.

Η ανάλυση έδειξε ότι η μεγαλύτερη αλλαγή συνδέεται με έναν δακτύλιο σχηματισμού άστρων που βρίσκεται περίπου 32.000 έτη φωτός από το κέντρο της Ανδρομέδας. Η μειωμένη δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή φαίνεται πως ευθύνεται για σημαντικό μέρος της συνολικής πτώσης.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία ότι η Ανδρομέδα έχασε ξαφνικά τα υλικά που χρειάζονται για τη δημιουργία νέων άστρων. Αντίθετα, η διαδικασία φαίνεται να αποτελεί μια φυσιολογική επιβράδυνση μετά από μια πιο δραστήρια φάση.

«Είναι σαν μετά από έναν μαραθώνιο. Μερικές φορές πρέπει να πάρεις μια μικρή ανάσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της μελέτης, Τόμπιν Γουέινερ.

Ο μικρός γαλαξίας Μ32 στο επίκεντρο των ερευνών

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης αν ο μικρός δορυφορικός γαλαξίας Μ32 (Messier 32), ο οποίος βρίσκεται κοντά στην Ανδρομέδα, μπορεί να συνδέεται με τη μείωση της δημιουργίας άστρων.

Ο Μ32 απέχει περίπου 16.000 έτη φωτός από την Ανδρομέδα όταν παρατηρείται στο επίπεδο του ουρανού, όμως η ακριβής τρισδιάστατη θέση του δεν είναι ακόμη γνωστή. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν και πότε οι δύο γαλαξίες αλληλεπίδρασαν.

Ωστόσο, περιοχές της Ανδρομέδας κοντά στον Μ32 παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα σχηματισμού άστρων σε σχέση με άλλα σημεία του γαλαξία.

Η χρονική στιγμή της μείωσης, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια, μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν αν μια πιθανή συνάντηση με τον Μ32 επηρέασε τον δίσκο της Ανδρομέδας.

«Ένα από τα βασικά κίνητρα αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσουμε πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον Μ32 και τον δίσκο της Ανδρομέδας», δήλωσε ο Ζουό Τσεν, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να αποδείξουν ότι ο Μ32 προκάλεσε την επιβράδυνση, όμως ο μικρός γαλαξίας παραμένει ο πιο πιθανός «ύποπτος».

«Βρίσκεται ακριβώς εκεί και είναι σίγουρα ο πιο πιθανός ένοχος», ανέφερε ο Γουέινερ.

Η επόμενη γενιά παρατηρήσεων

Η ερευνητική ομάδα θα συνεχίσει την ανάλυση των δεδομένων από το αρχείο του Χαμπλ, συνδυάζοντάς τα με νέες παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια.

Παράλληλα, το μελλοντικό διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman Space Telescope αναμένεται να μελετήσει ακόμη πιο λεπτομερώς τον δίσκο και το άλω της Ανδρομέδας.

«Η Ανδρομέδα είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή είναι ένας γειτονικός γαλαξίας που μπορούμε να δούμε με εξαιρετική λεπτομέρεια, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα της εξέλιξής του», δήλωσε ο Ράτζα ΓκουχαΘακούρτα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ.

Η νέα μελέτη προσφέρει μια από τις πιο λεπτομερείς εικόνες μέχρι σήμερα για το πώς ένας μεγάλος γαλαξίας περνά σταδιακά από μια περίοδο έντονης δημιουργίας άστρων σε μια πιο ήρεμη φάση της κοσμικής του ζωής.