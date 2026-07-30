Χαλκιδική: Κερδίζει τη μάχη η 7χρονη από τη Μολδαβία - Αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη ΜΕΘ

Snapshot Η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Χαλκιδική αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε από τη ΜΕΘ στην Παιδοχειρουργική Κλινική για συνέχιση της νοσηλείας της.

Το τροχαίο συνέβη στις 15 Ιουνίου 2026, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η μητέρα, ο πατέρας και το έξι μηνών αδελφάκι της.

Η 7χρονη υποβλήθηκε σε δύο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλεύτηκε αρχικά στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου πριν την επιστροφή της στο Παπαγεωργίου για αποκατάσταση.

Η θεία της, που ήρθε από τη Μολδαβία, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της καθώς αποτελεί το κοντινότερο οικογενειακό της πρόσωπο μετά το δυστύχημα. Snapshot powered by AI

Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή η 7χρονη από τη Μολδαβία που είδε την οικογένειά της να ξεκληρίζεται στο δρόμο, όπου ενεπλάκη σε φρικτό τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Η 7χρονη αποσωληνώθηκε κι επέστρεψε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για να συνεχίσει τη νοσηλεία της, μετά από πολυήμερη παραμονή της στη ΜΕΘ.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου 2026, με το αυτοκίνητο της οικογένειας να συγκρούεται με βυτιοφόρο. Από την σύγκρουση κατέληξαν στο σημείο το έξι μηνών αδελφάκι και η μητέρα του, ενώ ο πατέρας εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Η 7χρονη διακομίσθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και το ίδιο βράδυ την μετέφεραν στο Παπαγεωργίου. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε δύο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, δίνοντας μάχη για να της σώσουν τη ζωή.

Την επομένη μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου και ύστερα από δυόμιση εβδομάδες νοσηλείας, επέστρεψε πλέον στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή της. Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία ήρθε από τη Μολδαβία, μιας και είναι ό,τι κοντινότερο από την οικογένεια, που απέμεινε στην 7χρονη κοπέλα.