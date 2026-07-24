Χαλκιδική: Βελτιώνεται η κατάσταση της 7χρονης που επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο

Snapshot Η 7χρονη από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του τροχαίου στην επαρχιακή Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση της υγείας της.

Οι γιατροί έχουν αρχίσει να μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή και αναμένουν την πλήρη αποσωλήνωση του παιδιού τις επόμενες ημέρες.

Το παιδί έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον, κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

Η 7χρονη υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Το τροχαίο, που προκάλεσε τον θάνατο των γονέων και του βρέφους, συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία ήταν η μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην επαρχιακή Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική και στοίχισε τη ζωή στους γονείς της και στη μόλις έξι μηνών αδελφή της, ενώ η ίδια υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Οι γιατροί έχουν αρχίσει να μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε όσο βρισκόταν διασωληνωμένη και, εφόσον η πορεία της παραμείνει σταθερά θετική, αναμένεται να προχωρήσουν στην πλήρη αποσωλήνωσή της τις επόμενες ημέρες. Το παιδί έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου αμέσως μετά το τροχαίο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Εκεί υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών τραυμάτων στον θώρακα και στο μηριαίο οστό.

Μετά τις επεμβάσεις κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή της και η μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας. Ο 35χρονος πατέρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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